Creed III en développement avec King Richard Writer

Creed III en développement avec l’écrivain King Richard

Alors que Sylvester Stallone a teasé la possibilité d’un spin-off de la franchise après Rocky Balboa et un nouveau combattant, MGM a commencé le développement d’un troisième opus dans le Credo franchise comme Roi Richard le Hollywood Scribe Zach Baylin a été retenu pour écrire le script.

Creed II était la continuation de la Rocheux saga et suite du succès 2015 acclamé par la critique et plébiscité par les foules Credo, qui a rapporté plus de 170 millions de dollars au box-office mondial. Ryan Coogler (Panthère noire), qui a réalisé le premier film, revient à la franchise en tant que producteur exécutif le Creed II.

La vie était devenue un équilibre pour Adonis Creed. Entre obligations personnelles et entraînement pour son prochain grand combat, il était à la hauteur du défi de sa vie. Affronter un adversaire lié au passé de sa famille n’a fait qu’intensifier sa bataille imminente sur le ring. Rocky Balboa était là à ses côtés à travers tout cela et, ensemble, Rocky et Adonis ont confronté leur héritage commun, se sont demandé ce qui valait la peine de se battre et ont découvert que rien n’est plus important que la famille. Creed II était de revenir à l’essentiel pour redécouvrir ce qui faisait de vous un champion en premier lieu, et de vous rappeler que, où que vous alliez, vous ne pouvez pas échapper à votre histoire.

Les détails du complot sur le troisième épisode sont actuellement en cours de clôture alors que la recherche d’un réalisateur est en cours.

Tessa Thompson dans le rôle de Bianca, Phylicia Rashad dans le rôle de Mary Anne, Wood Harris dans le rôle de Tony ‘Little Duke’ Burton et Andre Ward dans le rôle de Danny ‘Stuntman’ Wheeler. Le nouveau casting a été complété par Florian “The Big Nasty” Munteanu dans le rôle de Viktor Drago, Dolph Lundgren revenant au rôle d’Ivan Drago et Russell Hornsby dans le rôle de Buddy Marcelle. Creed II sera distribué en salles aux États-Unis par MGM le 21 novembre 2018 et Warner Bros Pictures distribuera le film à l’international.

Le film est sorti en salles en novembre 2018, avec Steven Caple Jr. (La terre) ayant repris les fonctions de direction de Ryan Coogler (Panthère noire), et a connu un succès au box-office plus important que son prédécesseur et des critiques plus fortes de la part des critiques et du public.