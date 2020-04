Creepshow Saison 2 Vidéo en coulisses – / Film

Les choses sont très stressantes en ce moment, alors quelle meilleure façon de se détendre qu’en regardant une araignée géante terrifiante? Pour être juste, ce n’est pas une vraie araignée, mais une marionnette araignée géante de Spectacle d’horreur saison 2. La série d’horreur a dû arrêter la production en raison de coronavirus, mais créateur Greg Nicotero était assez (?) suffisant pour publier un regard de près et personnel sur l’hélice rampante.

Si vous avez peur des araignées, vous ne devriez probablement pas cliquer sur lire sur la vidéo ci-dessus. Enfer, même l’image affichée pourrait être trop pour vous. Mais si vous avez envie de quelque chose de Creepshow, cela pourrait faire l’affaire. Greg Nicotero a posté la vidéo ci-dessus comme un moyen de retenir les fans alors qu’ils attendent plus de Creepshow.

“Même si le tournage de la saison 2 est retardé, je voulais vous donner un petit aperçu de l’une des marionnettes EN COURS avant” la pause “”, a écrit Nicotero. «Un peu plus de travail sur les cheveux et besoin de connecter des contrôleurs pour l’articulation du corps et de la mandibule. Il est difficile de se rapprocher trop de cette cause, j’ai peur des araignées, mais une bonne thérapie, je suppose. “

Creepshow est basé sur le film du même nom, et ce fut un gros succès pour Shudder. J’avoue que j’étais un peu mitigée là-dessus. En tant que fan du Creepshow original, j’avais de grands espoirs. Et bien qu’il y ait eu beaucoup de talents impliqués dans la série télévisée, les épisodes eux-mêmes étaient plutôt ternes et plutôt bon marché. Je comprends que ce n’est pas l’émission la plus chère, mais tout semblait plutôt décevant. Il y avait également un manque évident de style, ce qui est décevant, car le style inspiré de la bande dessinée du film est si emblématique.

Néanmoins, j’attends avec impatience la saison 2. Il n’y a pas encore de date de première fixée, et nous devrons probablement attendre encore plus longtemps maintenant que tout est arrêté. En attendant, vous pouvez diffuser la saison 1 sur Shudder. La première saison est également prévue sur Blu-ray sur 19 mai 2020.

