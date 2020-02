Créer une imprimante 3D capable d’imprimer la peau pour couvrir la plaie

La science spécialisée dans les prothèses créées à partir d’imprimantes 3D a gagné du terrain ces dernières années et les réalisations sont de plus en plus palpables. Des ovaires, des reins, des membres, cette technique a dépassé nos attentes en très peu de temps, et maintenant, des scientifiques de l’Université de Toronto et du Sunnybrook Centre for Health Sciences, ils ont réussi à imprimer la peau pour couvrir les blessures ou les brûlures.

Les résultats viennent d’être publiés dans une étude du magazine Biofabrication et les scientifiques expliquent que les greffes et les échafaudages en collagène ne fonctionnent pas toujours bien, les chercheurs ont donc eu recours à la fabrication de cette imprimante qui peut également imprimer directement sur la plaie.

La peau produite par cette imprimante est constituée de fibrine et de cellules souches mésenchymateuses (CSM). Alors que la première est une protéine caractéristique de la coagulation sanguine, la seconde peut se diversifier en différents types de cellules, aidant ainsi la réponse immunitaire du corps et aider à la croissance des cellules locales du patient.

Les scientifiques continueront d’étendre les possibilités de cette imprimante pour la rendre de plus en plus efficace.

