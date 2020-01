Créez votre propre vaisseau LEGO Mandalorien, les deux papes, la comédie musicale et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment créer votre propre version LEGO de Le MandalorienLe navire fiable du Razor Crest. De plus, découvrez en avant-première l’adaptation musicale du film nominé aux Oscars de Netflix Les deux papeset écoutez le casting de Guy RitchieNouveau film Les messieurs vous enseigner l’argot texan, britannique et geordie.

Tout d’abord, The Mandalorian est un énorme succès pour Disney +, mais mettre la main sur certains des jouets de la série s’est révélé un peu difficile. Oui, il y a un ensemble LEGO, mais si vous attendez avec impatience que le navire du Mandalorien, le Razor Crest devienne un ensemble LEGO, voici un guide sur la façon dont vous pouvez en construire un vous-même à partir de l’utilisateur YouTube “hachiroku24”.

Ensuite, après avoir décroché quelques nominations aux Oscars pour les stars Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, le drame de Netflix The Two Popes se prépare maintenant à faire la transition vers la scène en tant que comédie musicale. Conan a eu un regard exclusif sur la comédie musicale, car il a acheté les droits musicaux lui-même et est prêt à le porter sur scène. Vous pouvez en consulter une partie ci-dessus.

Enfin, avant de voir Hugh Grant, Matthew McConaughey et Charlie Hunnam dans The Gentlemen, laissez-les vous apprendre respectivement l’argot britannique, texan et geordie. Grâce à Vanity Fair, découvrez la signification de «Jack the Lad», un «netty» et «en grand coton», et voyez si vous pouvez les intégrer dans vos propres conversations quotidiennes. Ne vous contentez pas des collywobbles.

Articles sympas du Web: