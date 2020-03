Crier! Studios chasse les «sorcières dans les bois» [Trailer]

Après sa première mondiale au Frightfest UK, Sorcières dans les bois, environ sept amis d’université dont le voyage de snowboard hors-réseau prend une tournure pire quand ils se perdent dans les bois, ouvre dans certains cinémas en VOD et sur demande partout 24 avril 2020, de Shout! Studios.

Dans Witches in the Woods,

«Jill, une étudiante de première année tenace, abandonne ses études un week-end pour un voyage de snowboard hors-réseau avec six amis. En traversant les montagnes fraîchement coupées de l’ouest du Massachusetts, une fermeture de route les oblige à emprunter un itinéraire non balisé dans la forêt sombre. Ce sont les mêmes bois où, il y a des siècles, une dizaine de femmes ont été condamnées et pendues pour sorcellerie. Désorientés dans le désert dense, les amis claquent le SUV dans un fossé, totalisant la voiture. Alors que la nuit tombe et que les températures chutent, la dynamique de groupe commence à s’effriter. L’hypothermie s’installe et de violentes hallucinations menacent la santé mentale du groupe. N’ayant nulle part où aller pour obtenir de l’aide, le groupe risque de mourir de froid ou d’affronter les horreurs qui se trouvent dans la friche hantée au-delà. »

Bloody a la première bande-annonce et l’art du film réalisé par Jordan Barker (The Marsh, Torment) et avec Hannah Kasulka (“The Exorcist” de FOX), Craig Arnold («Ransom» de CBS), Sasha Clements («Règles de la majorité!»), Corbin Bleu («High School Musical»), Alexander De Jordy («Rookie Blue»), Humberly Gonzalez (CW’s “In the Dark”), Kyle Mac («Titans»), et Ian Matthews («Pris» de NBC).