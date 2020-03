Criminal Minds fait ses adieux au petit écran après 15 ans de transmission | Instagram

La série à succès du FBI, Criminal Minds prend fin ce jour après 15 ans sur les ondes et faites partie des familles qui ont tant aimé cette série.

Étaient 323 épisodes ceux d’entre nous qui ont pu profiter de cette série télévisée, dans laquelle Matthew Gray Gubbler participé à chacune d’entre elles Dr. Spencer Reid.

C’est grâce au dernier épisode que l’acteur a révélé ce qu’il ressentait à ce sujet et a annoncé qu’il a effectivement Je ne m’attendais pas à devenir acteur, mais apparemment la vie l’avait préparé.

Vous pourriez être intéressé: Grey’s Anatomy: Katherine Heigl avoue pourquoi elle a quitté la série

Tout a été une surprise pour moi, pour la série qui dure tant d’années et pour moi pour y jouer », explique Matthew Gray Gubler à Life and Style.

L’acteur a avoué qu’il s’était rendu à Los Angeles pour être administrateur du cinéma ou de la télévision pas d’acteur.

Je suis resté dans la série parce que mon agent a pris la liberté de courir pour le casting, donc toute l’expérience de faire partie de cette série a été surréaliste », a déclaré Gray.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le dernier épisode que beaucoup ne veulent pas voir sera toujours diffusé aujourd’hui sur 21 h 00 sur le canal AXN.

Selon Matthew, cette série est populaire car elle parle de l’instinct humain et il est question de danger et de comment l’éviter.

Cela a à voir avec la qualité des écrivains, qui ont créé un groupe de personnages qui combattent le crime, mais parmi eux, ils ont une chimie intéressante, qui leur semble familière », a-t-il ajouté.

Heureusement pour lui, Il a eu la chance de diriger au moins 12 épisodes de la série et a révélé qu’elle n’a certainement pas cessé de le surprendre à chaque épisode qu’il a enregistré.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Ça me surprend tout le temps. Mais pour la majorité je crie devant la télé car je suis surpris par ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, il se peut que nous ayons fait tellement de choses que j’oublie et cela me permet de le voir comme si c’était la première fois », a déclaré Gubler.

La série à succès a été nominée pour trois Emmy Awards tout au long de sa transmission et c’est à la fois l’attachement des acteurs de la série qui ils sont devenus de grands amis et ils ont réussi à avoir un grand sens de l’humour.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

J’ai découvert que mon cerveau avait créé un mécanisme de préservation: beaucoup de blagues ont commencé à se produire concernant des problèmes sordides et la même chose s’est produite avec le reste de la distribution et l’équipe de tournage, ce fut 15 ans de rire ininterrompu », a-t-il déclaré.

L’acteur a avoué que le dernier épisode était le fermeture parfaite pour lui car c’était dans chacun des épisodes de la série.

Vous pouvez également lire: Netflix révèle le contenu produit au Mexique pour ce 2020

Enfin, l’acteur a commenté que le le dernier jour d’enregistrement était magnifique puisque le dernier plan était celui allongé endormi et dans l’épisode pilote il y a 15 ans, la première scène était une scène de lui en train de lire un livre.

Être du début à la fin de la série est un grand honneur », a conclu Matthew.

.