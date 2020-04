Crise, durabilité et capital familial

“Un modèle de développement durable nécessite que la famille soit générée et régénérée en tant que capital social”

Pierpaolo Donati

À l’heure actuelle, la crise économique imminente due à la pandémie qui frappe de nombreux pays dans le monde suscite une grande inquiétude au niveau mondial. Différents gouvernements ont élaboré et commencent à mettre en œuvre des actions pour atténuer la crise, protéger les emplois et l’économie des ménages … dans d’autres cas, où le rôle des gouvernements a échoué, ce sont les citoyens qui se sont levés avec des actions de solidarité pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

Dans ce contexte, je voudrais approfondir l’approche économique et politique actuelle. De nombreuses voix ont critiqué une approche économique axée sur la richesse plutôt que sur le bien-être des gens et une approche politique davantage axée sur le pouvoir et les intérêts que sur le bien commun. Le thème est que les deux profitent et se nourrissent de personnes et de communautés qui, ironiquement, sont souvent les plus exclues ou ignorées.

Dans une autre perspective, en ce qui concerne la protection de l’environnement, il y a une prise de conscience croissante de la question, que ce soit pour une question éthique ou au moins pour une question pragmatique, considérant qu’un modèle durable et convivial avec la nature est nécessaire, afin ne pas compromettre l’avenir des générations et le développement économique.

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons voir comment, en termes d’environnement, nous sommes dans une transition d’une vision utilitaire à une vision durable. Cependant, en termes d’individus et de sociétés, nous sommes toujours confrontés à une vision utilitaire qui utilise le capital social mais sans le régénérer. Le problème que nous avons est que, selon Pierpaolo Donati, “si une société consomme plus de capital social qu’elle n’en produit, elle est destinée tôt ou tard à décliner et à s’effondrer” et donc “un modèle de développement durable exige que le la famille est générée et régénérée en tant que capital social ».

Selon le même auteur, la famille est le «capital social primaire» qui favorise le lien entre ses membres (lien) et est un pont entre les gens et la société (pont). Mais pour comprendre la richesse de cette approche, il est nécessaire d’élargir le concept de «capital» dans la sphère économique et de l’amener également dans la sphère sociale et politique. Les relations internes et externes de la famille favorisent la richesse en termes de solidarité, de civilité et de bien-être social et économique.

De plus, la famille est un tampon social en temps de crise, étant créatrice d’entreprises et étant un centre principal de services de santé et de soutien social, en particulier ceux qui ont le plus besoin de soutien (nourrissons et personnes âgées). La question est, combien avons-nous investi dans la famille?

Aujourd’hui, le capital social généré par la famille est un potentiel non exploité, dont nous avons également besoin mais dans lequel nous n’avons pas investi.

L’investissement fait aujourd’hui dans la famille est insuffisant voire déficient. C’est insuffisant, car la politique familiale que nous avons aujourd’hui est plus pathologique (attention aux problèmes comme la violence ou l’abandon) et / ou d’assistance (attention aux carences comme les subventions). Et elle est déficiente car malheureusement dans la sphère publique, il existe des courants radicaux qui ont politisé la question familiale pour des raisons idéologiques.

Aujourd’hui, une vision politique, économique et sociale est nécessaire qui investit dans le potentiel de la famille avec une approche subsidiaire verticale et horizontale. Le premier est orienté vers le cadre familial qui doit être construit dans la sphère publique (législation, incitations, politiques et programmes, certifications, entre autres). Le second est destiné aux réseaux de soutien aux familles, des organisations de la société civile, des entreprises et des familles elles-mêmes.

En temps de crise, une plus grande empathie et solidarité avec ceux qui en ont le plus besoin sont nécessaires, mais les crises sont aussi l’occasion de «changer la puce». Aujourd’hui, nous avons l’occasion de nous tourner pour voir cette potentialité oubliée dont beaucoup ont bénéficié mais peu ont investi. Aujourd’hui, nous pouvons (et même devons) investir dans un modèle qui, pour être socialement durable, nécessite la famille.

Juan Antonio López Baljarg | @Juanlbaljarg

Directeur général de l’Institut d’analyse des politiques familiales