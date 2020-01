«Crise sur des terres infinies» Des questions brûlantes répondues après la finale

En sortant de la finale du crossover d’Arrowverse “Crisis on Infinite Earths”, vous avez des questions – et nous avons (au moins quelques) réponses!

L’événement de crossover annuel de CW, qui a fait ses preuves, a pris fin mardi soir, dans l’avant-dernier épisode d’Arrow, suivi d’un épisode spécial de Legends of Tomorrow de DC. Et pendant que oui – BIG, FAT, RED, BOLD SPOILER ALERT! – Oliver-as-Specter a sauvé la situation, le résultat de ses actions a eu des répercussions majeures, y compris mais sans s’y limiter, la création d’un nouveau multivers et le «retour» d’au moins une jeune fille disparue depuis longtemps.

Pourquoi Reverse-Flash n’a-t-il pas été impliqué dans la crise historique, comme le tristement célèbre reportage d’Iris West-Allen l’a prédit depuis longtemps? (Et où était Iris lors de la finale?) Qu’est-ce que la fusion des Terres signifie pour l’avenir de Laurel sur l’éventuelle ramification d’Arrow? Et qui a eu l’idée de présenter Flash TV à son homologue sur grand écran?

TVLine a pris quelques minutes avec le suzerain d’Arrowverse Marc Guggenheim pour parcourir ces questions et bien d’autres. Parcourez la galerie pratique de «Burning‘ Crisis ’Questions Answered» de TVLine pour voir ce qu’il a dit, puis zoomez ici et réagissez dans la section Commentaires.

