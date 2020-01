Crise sur des terres infinies Ezra Miller Cameo Connecte DCEU, TV – / Film

Le CW Crise sur des terres infinies le crossover est devenu beaucoup plus gros. L’événement multisegment multisectoriel, qui était l’entreprise la plus ambitieuse d’Arrowverse à ce jour, avait déjà retiré des camées de propriétés de télévision bien-aimées comme Smallville, Batman: The Animated Series, et avait Brandon Routh tirant double devoir en tant que Superman inspiré de Kingdom Come. Cependant, la finale de la nuit dernière a apporté un caméo qui a établi un lien entre le TV Arrowverse et DC Extended Universe du film.

Spoilers à venir pour The Flash and Crisis on Infinite Earths.

The Flash, rencontrez The Flash. Ou du moins, peu importe Ezra MillerLe super-héros s’appelle de nos jours, compte tenu de sa confusion lors de l’introduction du speedster de Grant Gustin et du fait que le super-héros de Miller n’a jamais reçu de nom lors de son apparition dans Justice League en 2017.

C’est vrai, le flash résident du DCEU vient de faire un camée sur la finale de Crisis on Infinite Earths, l’événement de croisement Arrowverse qui a vu les héros d’Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman et Legends of Tomorrow faire équipe pour empêcher Lex Luthor de détruire le multivers. La star de la Justice League est apparue dans les toutes dernières minutes de la partie du crossover, après que la crise aurait été résolue. Dans la scène, Barry Allen de Gustin revient à STAR Labs dans son équipement Flash, seulement pour découvrir qu’un autre Flash l’attend.

“Bonjour?”, Demande Allen de Miller, avant que sa confusion ne se transforme en incrédulité. “Qu’est-ce que c’est que ça?!”

“Que faites-vous ici?”, Demande Allen de Gustin, tout aussi confus, car la crise multiverse aurait été arrêtée.

“Eh bien, je vous dirai que lorsque vous me direz où … ici …”, répond Allen de Miller, avant de demander avec enthousiasme si Allen de Gustin fait du cosplay et veut un selfie. Mais son excitation est stoppée lorsque Allen de Gustin lui demande: “Tu ne sais pas …?”

Tous les deux admirent leurs costumes (“Doux et respirant!” “Tellement cool!”) Avant de réaliser avec un choc qu’ils partagent le même nom. Ils n’ont pas beaucoup de temps pour comprendre cela avant que Miller Allen ne commence à disparaître, en disant: “J’ai dit à Victor que c’était possible …” dans une référence probable à Victor Stone (Ray Fisher), AKA Cyborg, dans Justice League.

Regardez la scène dans son intégralité ci-dessous.

Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, cela confirme au moins que Miller est dédié à son rôle de The Flash, comme nous l’avons vu avec l’engagement de la star pour son projet solo, même s’il perd des réalisateurs et des écrivains. Cela signifie également que nous pouvons voir Miller reprendre son rôle de Barry Allen à la télévision avant même d’avoir joué dans le film solo longtemps assiégé. Mais cela signifie surtout que le multivers DC existe et connecte les univers de la télévision et du cinéma, dans un crossover de taille moyenne que seuls Warner Bros.et The CW pourraient réaliser – et peut-être faire allusion aux plans du film pour un multivers Flashpoint. Verrons-nous des camées de télévision dans les films de Warner Bros. maintenant? Probablement pas, mais peut-être que la réponse des fans au camée de Miller pourrait galvaniser le directeur de Flash Andy Muschietti pour enfin lancer la balle.

Articles sympas du Web: