Crise sur les Terre infinies Les fans paniquent à propos du camée d’Ezra Miller

La CW a facturé leur «Crise sur des terres infinies“Le crossover est le plus grand à ce jour, attirant des acteurs et des personnages de toutes les adaptations en direct de DC. Cela englobait tout, de Batman ’66, Batman ’89 et Smallville à des émissions plus récentes comme Titans et Lucifer. Mais la partie 4 de l’événement a connu le croisement le plus surprenant à ce jour, car il ne faisait qu’un avec le DCEU sous la forme de la première apparition d’Ezra Miller en tant que Flash depuis Justice League en 2017.

La préparation de son apparition s’est concentrée sur les sept Paragons du crossover, qui tentent de connecter l’univers à travers la Speed ​​Force. Barry Allen de Grant Gustin a évidemment un lien très étroit avec lui, utilisant ses souvenirs et ses sentiments pour guider son chemin à travers le multivers. Cela l’a conduit au DCEU S.T.A.R. Labs, où il a rencontré Flash d’Ezra Miller, qui était naturellement un peu confus car il n’a même pas encore entendu parler de la Speed ​​Force. Les deux ont eu une conversation rapide, se sont complimentés les costumes, puis le flash DCEU s’est évanoui.

Naturellement, cela a rendu les fans fous…

Quoi dans le FUCKKKK réel

Le Flash d’Ezra Miller rencontre Grant Gustins Le Flash

J’ai une attaque Fanboy 😱 pic.twitter.com/hWHvbDMFB2

– Movies That Maher w The Viking (@ MovieBuff100) 15 janvier 2020

je… j’aime ça?

idk, je suis juste heureux de voir Ezra Miller comme Flash. C’est un choix vraiment amusant, et j’espère que le film se produira réellement.

Cela semblerait le confirmer. https://t.co/PfVg7qmsma

– roby aime les prequels (@iamthatroby) 15 janvier 2020

Tais-toi, nous avons finalement obtenu un caméo DCEU !!! EZRA MILLER !!! #CrisisOnInfiniteEarths #Arrow #TheFlash pic.twitter.com/F2oJwpGtxS

– Rusty Hatchell (@rustyhatchell) 15 janvier 2020

JE NE PEUX PAS CROIRE QUE NOUS AVONS OBTENU EZRA MILLER & GRANT GUSTIN !!!!!!!!!!!!!!!!! SENSATIONNEL!!!!!!!!!!!!!!!!!! #CrisisOnInfiniteEarths #Arrow pic.twitter.com/P2GIj9s4Wp

– JL (@ JLnow2) 15 janvier 2020

Apparemment aucun des acteurs, mais Grant connaissait le caméo d’Ezra Miller. Aussi, comment diable cela n’a-t-il pas coulé?!

CW a réussi à faire quelque chose comme ça et personne ne le savait. Le respect. pic.twitter.com/L9Gya80SfQ

– Walt (@UberKryptonian) 15 janvier 2020

personne:

ezra apparaissant dans les propriétés dc faisant des camées: pic.twitter.com/1sKNkaNzYu

– kushal (@moaningwaynes) 15 janvier 2020

EZRA S’AMUSANT DE SON COSTUME “EST CE COSPLAY” ET DEMANDANT S’IL VEUT UN SELFIE. C’EST SI FJFHFHFK pic.twitter.com/MImY8Dl4z2

– mel (@CAPESHlT) 15 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

Avec le film solo de Flash toujours sans date de sortie et Miller ayant réservé des suites de Fantastic Beasts pour les deux prochaines années, ce camée pourrait être le dernier que nous voyons de son interprétation du personnage depuis un certain temps – peut-être jamais. Mais c’est un bon rappel que si la coupe théâtrale de Justice League a peut-être été terrible, ce n’était pas la faute de Miller. Cette courte scène montre à quel point il était bon dans le rôle et où se situe son personnage, et j’aimerais vraiment le voir commencer à apprendre comment fonctionne la Speed ​​Force.

De plus, du crédit là où le crédit est dû. La CW a dû travailler très dur pour convaincre les supérieurs de Warner Bros. de laisser le DCEU croiser avec l’Arrowverse. Bien que ce dernier ait prouvé sa valeur à plusieurs reprises, il est toujours le plus jeune frère de la franchise de cinéma. Je soupçonne que la plupart des studios (et WB jusqu’à il y a quelques années) auraient résolu ce problème “Crise sur des terres infinies”Camée, donc c’est super de voir qu’ils s’y sont mis.