Crisis on Infinite Earths a présenté les premières images de la série Green Lantern

Crisis on Infinite Earths, le plus grand croisement que nous ayons jamais vu dans l’histoire de la télévision, a pris fin, provoquant une énorme fusion dans Arrowverse, avec Arrow, The Flash et The Legends of Tomorrow, Supergirl et Superman, Batwoman et Black Lightning, convergeant en un seul endroit. Pour l’instant, il semble que tous les mondes soient restaurés, y compris Earth-2, Earth-19, Earth-9, Earth-21 et Earth-96, où le reste des séries Warner Bros. et DC est développé.

Mais l’une des grandes surprises que nous avons prises à la fin de Crisis on Infinite Earths, a été la présentation de la planète OA, la maison des soi-disant “Gardiens de l’Univers” administrés par la Lanterne Verte. Comme révélé, la nouvelle série HBO Max qui a déjà été confirmée ferait partie de Earth-12 et oui, Il est fort possible que ce soit également le premier aperçu de la série Green Lantern.

Bien que nous ne puissions pas vous assurer que la nouvelle série Green Lantern fera partie de la Arrowverse, C’est une confirmation qui existera dans le même univers de The CW.

Voici la bande-annonce qui montre la planète OA de la Lanterne verte:

La série Green Lantern n’a pas de date de sortie, mais sera produit et co-écrit par Greg Berlanti, le père d’Arrowverse. Le même qui a créé la série Batwoman, Arrow, The Flash, Supergirl, Black Lightning, Legends of Tomorrow, Titans, Doom Patrol, Stargirl.