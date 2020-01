«Crisis on Infinite Earths» Aperçu final: Caity Lotz sur Sara, Oliver

HISTOIRES CONNEXES

La crise sur les terres infinies s’est en effet avérée inévitable (comme pourrait le dire un certain personnage de bande dessinée) lorsque la vague anti-matière de l’Anti-Monitor a ravagé la dernière Terre de l’Arrowverse. Et pourtant, juste avant que Earth-One ait 86 ans, Pariah a transporté les sept Parangons dans une cachette, le Vanishing Point, où ils (avec un peu de chance) ont tracé une solution pour l’éradication de l’univers.

Mais depuis combien de temps les Paragons sont-ils seuls, lorsque la partie 4 arrive (mardi à 8 / 7c sur The CW)? Et à quel genre d’affrontement final pouvons-nous nous attendre, dans l’épisode spécial Legends of Tomorrow accueillant la finale du crossover à 21 heures? TVLine a invité Caity Lotz à taquiner les deux parties de plus près, ainsi que la saison à venir de Legends, du mieux qu’elle pouvait. (Lisez le QuickCap de TVLine des parties 1, 2 et 3, si vous avez besoin d’un rattrapage de «crise».)

TVLINE | Alors que la partie 4 s’ouvre, depuis combien de temps les Parangons sont-ils coincés au Vanishing Point?

Vous savez, j’essaie de comprendre ce que c’était réellement et ce que je me disais dans ma tête…. Je pense que c’est long, j’ai l’impression que ça fait deux ans…? Mais vous devrez demander à un écrivain la réponse exacte.

TVLINE | À ce stade, ont-ils à peu près accepté que Lex Luthor se frayait un chemin dans leur situation, remplaçant Kingdom Come Supes?

Ouais. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de confiance. Mais vous devez accepter la réalité, et il est là.

TVLINE | Certains héros sont-ils plus antagonistes envers lui que d’autres?

Supergirl a définitivement beaucoup de sentiments forts à son sujet!

TVLINE | Dans les dernières promos, Barry a l’air assez agité. Que pouvez-vous dire de ce qui se passe là-bas?

Eh bien, tout le monde est en train de perdre un peu la tête et Barry devient désespéré. Il fait tout ce qu’il peut avec ses pouvoirs pour comprendre quelque chose, et ça commence à lui arriver

TVLINE | Le point de fuite doit être le pire des cas de fièvre des cabines.

Pour sûr.

TVLINE | Nous apercevons également Sara en train de se faire ramoner et / ou ensanglantée, froide sur une sorte de table. À quel point devrions-nous être inquiets pour elle?

Vous n’avez pas à vous inquiéter trop. Là encore, personne n’est en sécurité, alors vous devriez peut-être vous inquiéter….

TVLINE | Une grande partie de ce premier épisode de retour est Oliver apparaissant aux Paragons en tant que Spectre. Quelle gamme de réactions obtient-il dans cette nouvelle identité?

C’est difficile parce que tout le monde veut juste que Oliver Queen revienne, et maintenant ils ont Spectre. Ils veulent que leur ami revienne, mais vont-ils pouvoir y arriver, ou est-ce bien cela? En même temps, s’il vient en aide, ils en ont désespérément besoin!

TVLINE | Comment compareriez-vous la confrontation finale de cet événement croisé avec celle de «Crisis on Earth-X»?

Ce crossover est à coup sûr le plus grand et le meilleur. En outre, il y a une «saveur de légendes» amusante dans l’épisode final.

TVLINE | [Legends co-showrunner] Keto Shimizu a déclaré que les événements de «Crisis» frapperaient Sara «assez fort» avant la saison 5 (avant-première le mardi 21 janvier à 21 h). Pouvez-vous nous en dire plus?

Ce qui se passe à la fin du crossover change tout, pour tous les spectacles. Il y a certainement un pouvoir collant à cela. Et gérer ce qui se passe avec Oliver a certainement un grand effet sur Sara.

TVLINE | À quel point êtes-vous enthousiasmé par la saison 5 de Legends pour enfin voir le jour? J’ai l’impression que vous êtes en production depuis huit mois.

Nous avons terminé le tournage à la fin de ce mois et c’est comme “Oh, il n’a même pas été diffusé” – et nous avons été repris pour une autre saison. Donc, oui, nous sommes prêts à le faire sortir. C’est vraiment bien une fois qu’il est sorti parce qu’après cinq, six mois de fabrication de quelque chose mais personne ne sait ce que c’est, vous vous dites: “Sommes-nous en train de faire quelque chose?” [Laughs] C’est juste une sortie, une sortie, une sortie, mais vous n’obtenez pas l’apport des réactions des fans et des gens qui le voient et se connectent avec la narration. C’est très amusant pour nous quand la série est enfin diffusée parce que nous pouvons enfin partager tout ce sur quoi nous avons travaillé si dur.

TVLINE | Les légendes étant désormais célèbres est un thème de la saison 5. Ont-ils des opinions divergentes à ce sujet? Y en a-t-il plus que d’autres?

Il y a des gens qui sont super dedans. [ Laughs] Et vous pouvez probablement deviner qui seraient ces personnes. Beaucoup d’entre eux s’y intéressent beaucoup, certains un peu plus sainement que d’autres. Sara, c’est sûr de dire, n’est pas dedans. Cela n’a jamais été son M.O. Elle ne veut pas de cette attention.

TVLINE | Quelle est l’étendue de leur renommée? Y a-t-il des figurines, des jeux vidéo…?

[Laughs] Il y en a plusieurs. Ils sont assez gros là où un documentaire est tourné à leur sujet.

TVLINE | Cette saison, ils traiteront des «Encores», des gens célèbres et maléfiques dont les âmes en enfer ont été reconstituées par Astra. Avez-vous un ou deux Encore préférés de la saison à venir? Je sais que vous avez réalisé l’épisode de Genghis Khan….

Eh bien oui, c’était l’un de mes favoris, parce que j’étais très impliqué dans cet Encore.

TVLINE | Il monte une planche à roulettes ou quelque chose?

Un scooter électrique, oui. [Laughs] Celui-là sera drôle. Celui de la première, Rasputin, est assez amusant. Et Bugsy Siegel était une autre amusante.

TVLINE | Et pour Sara et Ava, bonne navigation? Finalement?

Jusqu’ici, tout va bien, oui!

TVLINE | Enfin, avez-vous une nouvelle allusion au pouvoir que Sara acquiert dans la saison 5? Au San Diego Comic-Con, le mot venait de sortir.

Eh bien… vous devrez attendre un moment pour que cela se produise. Cela ne s’est pas déroulé comme je le pensais, mais…. [Laughs] Je ne veux rien gâcher, mais c’est presque plus un handicap qu’un pouvoir. Et encore une fois, c’est vers la fin de la saison.

Vous voulez plus de scoop sur le Arrowverse? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.