Crisis On Infinite Earths Part 5 Photos Tease A Tense Finale

Après une longue attente de sa conclusion, les deux dernières parties du CW’s “Crise sur des terres infinies»Sera avec nous demain soir. Nous avons déjà eu une série de teasers pour l’action à venir, ainsi que des images de la partie 4 de la spéciale, et nous avons maintenant une série de photos de l’épisode final de l’intrigue destructrice du multivers, qui se terminera sur Legends of Demain.

Les images, que vous pouvez voir ci-dessous, ne sont pas aussi détaillées que celles que nous avions pour le quatrième épisode, mais elles nous donnent quand même quelques indices pour la finale. Le synopsis de la partie 5 de la «crise» ne nous dit pas grand-chose non plus, seulement que «les mondes ont vécu, les mondes sont morts. Rien ne sera plus jamais comme ça. sur l’Anti-Monitor à l’aube des temps et en nous donnant la trame de fond de la «crise».

Dans les nouvelles images, nous avons un aperçu de ce qui semble être une Terre ressuscitée, du moins en passant par le contexte de la ville moderne et certains extras. Supergirl, l’Atom et le Flash sont très présents, tout comme la vague de chaleur de Legends. Certes, il n’y a pas grand-chose à faire, mais le cadre à lui seul suggère qu’au moins une des Terres détruites dans la Partie 3 de la “Crise” sera restaurée, bien qu’il soit plus probable que ce soit la “nouvelle” Terre qui fusionne ensemble les différentes réalités dans une nouvelle continuité pour l’Arrowverse.

Cliquer pour agrandir

Les lecteurs de la série de bandes dessinées originale «Crisis» sauront que l’événement s’est terminé par une importante poussière entre le bien et le mal qui a coûté la vie à Flash et à Supergirl. Bien que ces derniers événements soient probablement peu probables, l’utilisation du Spectre pour faciliter le voyage dans le temps pourrait être répétée, ainsi qu’une mission parallèle pour détruire la technologie de l’Anti-Monitor en cours de création. Sur la base de la présence de Lex Luthor, il se peut même qu’il parvienne à relever ce défi.

En tout cas, nous n’avons pas longtemps à attendre la conclusion de “Crise sur des terres infinies», Alors assurez-vous de l’attraper demain soir sur The CW.