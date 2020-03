‘Crisis on Infinite Earths’ réémis en avril, Phantasm pourrait arriver à ‘Titans’ & More / Film

Quand Ant-Man et la guêpe quitter Netflix et venir à Disney +? Vous voulez apprendre à dessiner Homme chauve-souris de Todd McFarlane? Est Fantasme venir à la troisième saison de Titans? Aimez-vous le nouveau Megazord du TMNT / Power Rangers bande dessinée croisée? D’où vient Superman s’avérer plus populaire que Homme araignée? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Artiste comique Todd McFarlane montre aux enfants comment dessiner Homme chauve-souris dans le dernier défi de dessin multivers de DC.

DC Universe Titans cherche peut-être à ajouter Danny Chase, alias Fantasme, au casting pour la troisième saison.

Le débat a éclaté sur Internet cette semaine pour savoir si Marvel’s Carcajou peut couper ses propres griffes.

Stargirl créateur de série Geoff Johns a écrit une lettre ouverte émotionnelle qui implore les fans de regarder le spectacle.

Cette édition de Caravane d’ordures jette un regard en arrière sur le légendairement mauvais Les quatre Fantastiques film de 1994.

DC’s Legends of Tomorrow étoile Caity Lotz a dit qu’elle adorerait faire son apparition Flèche verte et les Canaries.

Découvrez le nouveau Turtle Megazord maintenant que Teenage Mutant Ninja Turtles sont Power Rangers.

La CW réémettra Crise sur des terres infinies en avril en raison de la pandémie de coronavirus frappée à son calendrier.

