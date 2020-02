Crisis On Infinite Earths Star reçoit des messages de haine pour la mort d’Oliver

Bien que nous soyons à quelques semaines du “Crise sur des terres infinies“Événement, il semble que certains fans ne peuvent pas tout à fait laisser aller ses conséquences. Malheureusement, cette colère déplacée (et quelque peu déroutante) a fini par être dirigée contre LaMonica Garrett, l’acteur qui a joué le Moniteur et l’Anti-Moniteur dans l’Arrowverse.

Garrett est allé sur Twitter pour partager certains des messages directs désagréables qu’il a reçus sur Instagram et d’après l’apparence, il est inexplicablement blâmé pour la mort d’Oliver Queen dans la série. Dans le post ci-dessous, il est clair que certains fans (dans un sens très vague du terme) ont décidé d’attaquer Garrett sur quelque chose sur lequel il n’avait aucun contrôle. Bien sûr, il jouait un être cosmique presque omniscient capable de se déplacer entre les dimensions, mais il est peu probable qu’il ait cette inclination dans la vraie vie. En effet, ce serait aller assez loin pour quiconque de confondre Garrett avec le moniteur ou l’anti-moniteur.

Bienvenue sur mes DM Instagram

😬 pic.twitter.com/owE7Le6wID

– LaMonica Garrett (@lamonicagarrett) 1 février 2020

Cliquer pour agrandir

Il est juste de dire, au moins à notre avis, que la finale de la «crise» a eu quelques moments faibles, mais était globalement un envoi approprié à Oliver Queen de Stephen Amell et à cette étape de l’Arrowverse. Alors qu’Amell aurait été frustré par la manière dont il est sorti, combiné avec la façon dont Arrow s’est terminé, il est difficile de voir ce que les producteurs auraient pu faire de plus. Bien sûr, certains fans ont le cœur brisé par la mort d’Oliver, mais la solution est presque certainement de ne pas blâmer LaMonica Garrett.

Garrett, qui en tant qu’ancien joueur professionnel de Slamball, n’est probablement pas trop facile à intimider, a testé les héros du Multivers avec la crise des “Elseworlds”, avant d’assumer progressivement un rôle clé dans les événements qui ont conduit à la destruction et à la renaissance d’Arrowverse. En plus de jouer au Moniteur, ou Mar Novu, Garrett a exercé une double fonction en tant que méchant Anti-Moniteur, qu’Oliver Queen s’est finalement sacrifié pour détruire et ramener le Multivers.

Bien qu’il ne semble pas que LaMonica Garrett va perdre beaucoup de sommeil à cause des critiques pour son rôle dans “Crise sur des terres infinies», Qu’il obtient ce genre de commentaires montre que notre propre réalité est peut-être mise à rude épreuve. Dommage, alors, que Garrett ne puisse pas faire appel aux pouvoirs du Moniteur pour y remédier.