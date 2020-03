* En préparation

Dans la nuit du jeudi 5 mars, Telecinco a lancé le troisième gala de “ Survivors 2020 ”, dans lequel, après l’exil d’Antonio Pavón et de Bea Retamal, qui ont rejoint Yiya et Vicky Larraz, la première expulsion définitive du édition, avec Bea. En outre, les candidats ont subi quelques nouvelles nominations, qui ont laissé Cristian Suescun, Alejandro Reyes, Ana María Aldón et Fani Carbajo comme nominés de la semaine.

Cristian, Alejandro, Ana María et Fani, candidats nominés dans «Survivors 2020»

