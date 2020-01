Cristian Castro, l’ancien couple révèle les secrets de leurs goûts intimes affirment | .

Cistian Castro est de retour dans la controverse après qu’une ex-petite amie soit apparue furieuse révélant certains secrets de l’intimité de la chanteuse à son sujets goûts en toute intimité.

Le chanteur a présenté à la société à travers ses réseaux sociaux sa petite amie actuelle, le mannequin colombien Marta Mudvi.

Bien qu’il ait l’air vraiment heureux avec Marta, mais Cristian ne comptait pas sur Wendy la mariée avec qui il avait une relation en même temps que Mudvi prendrait la peine de la changer et de déchaîner sa colère contre lui.

Cristian Castro avait une relation de six mois avec Wendy mais en même temps, il sortait avec Marta avec qui il avait déjà eu trois mois de rencontres, lorsque sa première petite amie a découvert qu’il avait décidé de prendre des lettres à ce sujet, selon le magazine TV Notes.

La femme de 34 ans a révélé sa micro histoire d’amour, comment elle l’a rencontré et comment elle a su tomber amoureuse car cela indique que la chanteuse sait parler d’amour et qu’en plus de tout, c’est assez épuisant pour que je puisse capturer pendant l’interview cela a été fait à Wendy qui vit aux États-Unis.

Tout a commencé comme dans un conte de fées que peu à peu cela devenait quelque chose de gris et en même temps bizarre, puisque Cristian changeait lentement son visage d’être un prince charmant en un homme raciste.

“Il m’a dit qu’il me voulait très gros, je lui ai répondu que j’étais déjà gros et il m’a dit:” C’est que ça me fascine; Plus vous êtes gros, mieux c’est. Je commençais à me sentir mal, parfois j’avais des choses très étranges et je parlais mal de sa mère », fait partie des révélations de Wendy lors de l’entretien.

La jeune caissière d’un restaurant a également mentionné qu’au fil du temps, Cristian a commencé à être un peu grotesque avec elle, elle a dit qu’elle avait des goûts étranges parce qu’elle aime être vue tout en répondant à vos besoins ou qui sentent leurs gaz pendant qu’il rit

L’humiliation que Wendy ressentait est son mobile démasquer le chanteur Il veut qu’aucune autre femme ne traverse ce qu’elle a vécu.

