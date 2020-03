Cristian Suescun, cible de critiques après avoir choisi le penalty pour ses coéquipiers dans ‘Survivors 2020’

* En préparation

Dans la nuit du mardi 3 mars, Cuatro a publié le deuxième gala de «Survivors: Nobody’s Land», dans lequel les candidats ont été sanctionnés par l’organisation après avoir enfreint l’une des règles de réalité les plus importantes: le fait que les candidats des deux groupes ne peuvent avoir aucune conversation entre eux. Avant une sanction nécessaire, le programme a laissé la décision finale entre les mains de Cristian Suescun, compte tenu de son statut de dieu, qui a fini par recevoir les critiques de ses pairs.

Cristian Suescun et ses compagnons, lors de l’élection de la peine dans ‘Survivors’

“Il y a des règles sacrées et l’une d’elles est que vous ne pouvez pas parler entre plage et plage”Carlos Sobera a déclaré aux candidats, avant qu’une compilation de conversations entre candidats de différents groupes ne soit publiée, comme les cas de Hugo Sierra et Ivana Icardi et Elena Rodríguez, José Antonio Avilés et Nyno Vargas. “Vous, en tant que Dieu, serez celui qui imposera une punition aux serviteurs et aux mortels”, a expliqué Lara Álvarez, accompagnée de Cristian.

Ensuite, le présentateur a annoncé une série de sanctions possibles parmi lesquelles Suescun devrait en choisir deux, une pour chaque groupe: perdre les canettes, perdre la toile, ne pas pêcher pendant deux jours, perdre le kit de pêche, perdre un sac et un Couverture et perdre deux tapis. Six possibilités parmi lesquelles Suescun a finalement choisi de punir les domestiques pour avoir perdu la toile, tandis que les mortels se sont retrouvés sans veste et couverture, ce qu’aucun de leurs compagnons n’a aimé. En fait, le candidat a voulu changer sa décision en réalisant, malgré les explications précédentes de Lara, qu’il perdrait ces articles pour le reste du concours. Quelque chose que le présentateur a dit n’était pas possible, à la plus grande frustration du reste des survivants.

.