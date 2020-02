Cristian Suescun, frère et fils de Sofia de Maite Galdeano, 14e candidate confirmée

Il reste très peu de jours avant le coup d’envoi de ‘Survivors 2020’. Le 20 février, plusieurs espagnols célèbres ils feront le saut de l’hélicoptère avec lequel commencera l’une des expériences les plus compliquées de leur vie au Honduras La liste des candidats est pratiquement complète, mais il reste encore quelques noms à découvrir.

Cristian Suescun, quatorzième candidat de «Survivors 2020»

Le quatorzième candidat à rejoindre la liste officielle a été Cristian Suescun, comme confirmé par erreur dans une promotion publiée sur Telecinco, comme plusieurs utilisateurs l’ont partagé sur les réseaux sociaux. Une annonce qui devait être publiée samedi et qui pourrait être vue ce vendredi après-midi. Le fils de Maite Galdeano et frère de Sofía Suescun devient ainsi un visage de réalités comme leurs deux proches, habitués de ces programmes. De plus, sa sœur a été la gagnante de “ Survivors 2018 ”, un exploit que Cristian tentera lui-même de répéter.

Ces dernières semaines, la participation de Maite Galdeano au programme présenté par Jorge Javier Vázquez avait fait l’objet de rumeurs. Jusqu’à présent, cela n’a pas été confirmé, mais en cas de non-concurrence, la participation du Suescun-Galdeano est déjà couverte, nous verrons donc la mère et la fille parler du concours que Cristian organise.

La chose vient des familles

Cristian Suescun n’est pas le seul parent de l’édition qui va à ‘Survivors 2020’. Parmi ceux confirmés jusqu’à présent, nous en trouvons plusieurs, comme Rocío Flores, qui a remporté une place en défendant Antonio David Flores dans «GH VIP 7»; Alejandro Reyes, le fils d’Ivonne Reyes et Pepe Navarro et Helena Rodríguez, la mère d’Adara Molinero qui a défendu sa fille avec cape et épée dans les décors de Telecinco.

