Cristiano Ronaldo accepte de baisser son salaire

Mexico – Le footballeur de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a déclaré qu’il était prêt à voir son salaire réduit, après la situation difficile que traverse le monde en raison de la crise du Coronavirus COVID-19.

L’ancien joueur du Real Madrid ne recevra plus les 4,5 millions d’euros qu’il a été payés par saison et ils ont convenu que maintenant “seulement” il recevra 3,8 millions d’euros, dans un geste qui, bien que cela puisse aider l’économie du club en ce moment, n’est pas définitive.

Il s’avère que cette baisse du salaire de Cristiano ne concerne que la durée de la série A sans activité et que les accords économiques seront respectés lorsqu’elle reviendra à la normale après la pandémie de coronavirus.

Il convient de noter que Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont financé deux unités de soins intensifs à l’hôpital de Santa María à Lisbonne et à Porto, qui auront toutes deux une salle équipée de 15 lits de soins intensifs, des ventilateurs et des moniteurs, en plus d’un don de un million d’euros.

