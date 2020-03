Cristina Pardo, très critiquée pour sa question à Emiliano García-Page sur Quim Torra

Depuis que Pedro Sánchez a décrété l’état d’alarme dans toute l’Espagne en raison de la pandémie de coronavirus, les grilles de télévision ont été remplies d’émissions faisant état de la crise du COVID-19Les mesures approuvées sont débattues ou des experts et des politiciens sont interrogés sur la gestion de la situation. Dans ‘Liarla Pardo’, ils ont opté pour cette formule et Cristina Pardo a interviewé le président de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le dimanche 22 mars, à propos de la réunion télématique que les différents dirigeants autonomes ont partagée avec l’exécutif.

Quelle honte à demander et quelle réponse sensée. La leçon peut valoir pour le partenaire comme s’il était un maître du journalisme. Le recours au sujet est populiste, mais si vous n’avez pas tout attaché, ils vous laissent le xxxx en l’air …

pic.twitter.com/v7few8T0a2

– moisESPN (@moillorens) 22 mars 2020

Le journaliste a souhaité connaître l’avis de García-Page sur l’attitude de Quim Torra face à la crise des coronavirus, le leader catalan étant le seul à ne pas avoir signé le premier accord conclu entre le gouvernement central et les communautés autonomes. En supposant que cette attitude aurait pu irriter le reste des dirigeants autonomes, Pardo a encouragé García-Page à évaluer “de manière sibylline”, s’il le souhaitait, “le comportement” du président de la Generalitat. Les critiques sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à venir, où elles ont rejeté la question comme “honteuse” et “populiste”.

“Est-ce que cela vous surprend? Cela vous semble mauvais, fatal, pire?”, A demandé Pardo., en supposant que la réponse du leader castillan-Manchego serait de critiquer les décisions de Torra. “D’entrée de jeu, je suis obligé de parler, je ne parle pas plus normalement du président de la Generalitat, mais simplement en tant que patient”, a commencé García-Page, en précisant que son intention était de parler à tout moment avec beaucoup respect de son homologue catalan.

Ne critique pas Torra

García-Page a expliqué que tous les présidents régionaux ont souhaité à Isabel Díaz Ayuso et Quim Torra un prompt rétablissement et a souligné la bonne harmonie entre tous les dirigeants: “Je crois sincèrement, dans le cadre de la réunion, que l’atmosphère c’était très constructif de la part de tous. ” En outre, il a souhaité réitérer son soutien à certaines des idées proposées par le président de la Generalitat: “Il y a beaucoup de choses que M. Torra m’a dites et qui me paraissent très sensées”.

