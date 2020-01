Cristina Ramos remporte le troisième gala avec Donna Summer

Vendredi 24 janvier, le troisième gala de la huitième édition de «Ton visage me sonne» a eu lieu à Antena 3. Dans la première tranche, celle qui a été réalisée avec les 3000 euros du prix était Jorge González grâce à son imitation de Mahmood et dans le second, les Gemeliers se sont transformés en Don Patricio et Cruz Cafuné pour chanter “Counting moles”. La gagnante du troisième opus a été Cristina Ramos.

Cristina Ramos remporte le gala 3 de «Votre visage me sonne»

Dès le début de l’édition, la chanteuse s’est positionnée comme l’une des concurrentes préférées, ce qui nous a laissé sans voix avec sa capacité pulmonaire et la facilité avec laquelle elle a pu devenir d’autres artistes. À cette occasion, le bouton l’a mis au défi de changer la couleur de la peau, l’apparence des cheveux et même la langue dans lequel il chante pour devenir Donna Summer et chanter ses “Hot Stuff”.

Avec une robe à imprimé animal, des cheveux de lionne et un maquillage très particulier, Cristina Ramos a laissé tout le public en silence avec sa voix et sa façon de se déplacer sur la scène. En plus d’être la favorite de la soirée du jury, elle l’a aussi été pour le public. Les 3.000 euros du prix que lui a remis le présentateur ont été alloués à la Fondation Alejandro Da Silva qui lutte contre la leucémie.

Révolution pour 12

Àngel Llàcer avait promis à Jorge González que son meilleur score serait pour lui mais il a manqué à sa promesse. Quand Ramos a fini de chanter, il l’a approchée et lui a dit qu’il lui donnerait douze, juste avant que tous les candidats ne se lèvent, prennent des balais et des vadrouilles et se dirigent vers le président. Le présentateur a dû appeler au calme pour continuer le gala.

.