Cristina Urgel signe pour «Le secret du vieux pont»

L’actrice Cristina Urgel revient dans l’après-midi d’Antena 3. L’interprète de renom que nous avons pu voir dans ‘Bandolera’ en 2012, revient maintenant au groupe de communication mais Il le fait dans un autre de ses paris les plus stables de sa journée, «Le secret du vieux pont». L’actrice revient sur le petit écran après avoir été éloignée des médias pendant un certain temps et est que son dernier travail sur le petit écran était une apparition dans ‘La que se avecina’, la comédie à succès de Telecinco, en 2014.

Cristina Urgel

Dans «The Secret of Old Bridge», que BoomerangTV produit pour les après-midi d’Atresmedia, Cristina Urgel jouera le rôle du personnage d’Estefanía, au fur et à mesure qu’il avance en dix minutes exclusives. La publication publie que la jeune fille incarnera une femme très séduisante et souriante qui apportera beaucoup de fraîcheur et d’impudence aux habitants de la ville la plus connue de notre petit écran. Il atterrira à cet endroit prêt à retrouver Tiburcio, qui incarne le célèbre interprète César Capilla.

Estefanía est beaucoup plus rusé que tout le monde le croit et c’est pourquoi, à son arrivée à Puente Viejo il n’hésitera pas à tromper Dolores pour obtenir des informations sur sa relation avec le garçon. Entre les deux, un lien inattendu se formera qui affectera, et beaucoup, le personnage incarné par Chapel. Et c’est que celle-ci sera très surprise par cette arrivée inattendue et tentera par tous les moyens d’éloigner la fille de son entourage. Surtout après quand Estefania arrive en le traitant comme s’il l’avait connu toute sa vie, agissant de manière naturelle et décontractée cela le délogera complètement.

Une longue carrière à la télévision

La carrière professionnelle de Cristina Urgel a toujours été liée au monde du petit écran. Nous l’avons vue naître, professionnellement parlant, dans «El comisario» et «Ana y los 7». Par la suite, elle a été l’un des protagonistes de “The Authentic Rodrigo Leal” dans Antena 3 et “La Dársena de Poniente” à la télévision espagnole, alors qu’il a fait le grand saut international avec “La Reine du Sud”, une fiction à succès qui a été vue partout dans le monde. Par la suite, il rejoint «Bandolera» dans Antena 3, le quotidien de fiction «Blind Dating» dans Cuatro et dans deux épisodes de «La que se avecina».

.