Criterion Collection dévoile Bruce Lee: son hommage aux plus grands succès

En l’honneur de la vie et du travail de l’artiste et acteur martial emblématique Bruce Lee, la Criterion Collection a dévoilé la boîte spéciale Blu-ray à sept disques Bruce Lee: ses plus grands succès qui vient emballé avec cinq de ses films phares, y compris Jeu de la mort et la Voie du Dragon.

Capturant Lee à l’apogée de son talent artistique et de sa célébrité, ce coffret Blu-ray de sept disques regorge de fonctionnalités spéciales, y compris des versions alternatives des films, des interviews des collaborateurs et admirateurs de Lee, des documentaires sur sa vie et ses philosophies, des commentaires, des promotions matériaux et bien plus encore!

Au début des années 1970, une dynamo de kung-fu nommée Bruce Lee s’est frayée un chemin à l’écran et s’est immergée dans l’immortalité de la culture pop. Avec sa présence sur écran magnétique, son intensité étroitement enroulée et ses prouesses en arts martiaux surhumains, Lee était une icône qui a conquis à la fois le cinéma de Hong Kong et d’Hollywood et transformé l’art du film d’action dans le processus. Cette collection rassemble les cinq films qui définissent la légende Lee: des poings-poings furieusement excitants propulsés par sa chorégraphie innovante, sa philosophie unique des arts martiaux et son style de combat tourbillonnant. Bien qu’il n’ait terminé qu’une poignée de films alors qu’il était au sommet de sa célébrité avant sa mort prématurée à l’âge de trente-deux ans, Lee a laissé un héritage monumental à la fois comme un artiste accompli et un artiste extrêmement discipliné qui a fait du cinéma d’action de Hong Kong une sensation. dans le monde entier.

L’édition spéciale des sept disques Blu-ray comprend:

Restaurations numériques 4K de The Big Boss, Fist of Fury, Game of Death, et La voie du dragon, avec des bandes originales monaurales non compresséesNouvelle restauration numérique 2K de la version théâtrale rare de 99 minutes de 1973 Entrez dans le dragon, avec la bande originale monaurale originale non compressée Restauration numérique 2K de la version “édition spéciale” de 102 minutes de Entrez dans le dragonBandes sonores audio alternatives pour les films, y compris des pistes originales doublées en anglais et une bande son surround 5.1 pour la version spéciale de Entrez dans le dragonSix commentaires audio: sur Le grand patron par l’expert Bruce Lee Brandon Bentley; sur The Big Boss, Fist of Fury, Game of Death, et La voie du dragon par l’expert du film de Hong Kong Mike Leeder; et sur la version édition spéciale de Entrez dans le dragon par le producteur Paul HellerPrésentation haute définition de Game of Death II, la suite de 1981 de Jeu de la mortGame of Death Redux, une nouvelle présentation de la séquence originale de Lee of Death Game, produite par Alan CanvanNouvelles interviews sur les cinq films avec le biographe de Lee Matthew PollyNew interview avec le producteur Andre Morgan sur Golden Harvest, la société derrière les meilleures stars des arts martiaux de Hong Kong, y compris le programme LeeNew sur Doublage de langue anglaise avec les interprètes de la voix Michael Kaye (la voix anglophone de Chen Zhen de Lee dans Poing de fureur) et Vaughan SavidgeNouvelle entrevue avec l’auteur Grady Hendrix sur le sous-genre «Bruceploitation» qui a suivi la mort de Lee, et une sélection de bandes-annonces de BruceploitationSang et acier, un documentaire de 2004 sur la réalisation de Entrez dans le dragonPlusieurs programmes et documentaires sur la vie et les philosophies de Lee, y compris Bruce Lee: l’homme et la légende (1973) et Bruce Lee: dans ses propres mots (1998) Entretiens avec Linda Lee Cadwell, la veuve de Lee et de nombreux collaborateurs et admirateurs de Lee, y compris les acteurs Jon T.Benn, Riki Hashimoto, Nora Miao, Robert Wall, Yuen Wah et Simon Yam et les réalisateurs Clarence Fok, Sammo Hung, and Wong JingPromotionnelsNouvelles traductions de sous-titres en anglais et sous-titres pour les sourds et les malentendantsPLUS: Un essai du critique Jeff Chang

Bruce Lee: ses plus grands succès devrait sortir le 14 juillet!

