Critique de «Avenue 5», du naufrage de l’espace HBO et du créateur de «Veep»

La politique est devenue un spectacle tellement ridicule que les situations les plus absurdes de «Veep» ou de «The Thick of It» ne lui ont pas rendu justice. Par conséquent, le scénariste Armando Iannucci a fait ses valises et a déménagé sur l’avenue 5, le vaisseau spatial qui donne son nom à la nouvelle comédie originale de HBO, d’où Cela nous donne l’opportunité d’embarquer pour une croisière vers Saturne où tout ce qui peut mal tourner, va mal. Le désastre est servi dans une série qui souffre de trouver une communion de ton et de rythme, avec une escouade chaotique de personnages, chacun plus faux ou extravagants, qui faire vivre au voyageur / spectateur une aventure aussi anarchique que divertissante.

Capitaine Clark (Hugh Laurie), Herman Judd (Josh Gad) et Iris Kimura (Suzy Nakamura)

Lorsque nous nous réveillons sur le bateau, dont la forme phallique maintient la direction voulue depuis le centre de contrôle, nous trouvons toutes sortes de luxes: cours de yoga de masse avec vue sur le néant galactique, ateliers d’astronomie pour les plus petits ou visites dans la salle des commandants, où le capitaine Clark dirige avec enthousiasme son équipage. Tout est si idyllique que chaque fois que le personnage de Hugh Laurie fait ses adieux avec un “Fly safe” (“Fly safe”), son équipe harmonieuse répond “Fly true” (“Fly sincere”), comme lorsque l’entraîneur Taylor a récité l’inspirant “Des yeux clairs, des cœurs pleins, ne peuvent pas perdre” dans le vestiaire des Panthers et ses élèves ont proclamé “Je ne peux pas perdre!” à l’unisson. Mais ‘Avenue 5’ n’est pas ‘Friday Night Lights’, donc les choses tournent soudainement vers la comédie de survie, ce qui conduit les clients et les travailleurs à la folie.

À travers ces fissures, l’humour caractéristique d’Iannucci commence à germer, plus intéressé par l’imperfection des personnages que par leurs vertus. Et bien qu’ici il ne soit pas aussi inspiré que dans ses précédents travaux télévisés ou dans l’extraordinaire “In the Loop” et “The Death of Staline”, oui il parvient à peupler le navire d’une faune très diversifiée, allergique à l’ennui, donc les épisodes d’une demi-heure passent. Les enchevêtrements et imprévus se produisent sans donner de trêve, mais souffrent d’un manque de cohésion entre tous, reflet du désordre général de la série, qui empêche les sourires complices de se moquer plus souvent des poumons.

Billie (Lenora Crichlow) n’est pas du tout convaincue de la direction du navire

Au son des violons

Le capitaine filou incarné par Laurie, qui sera bientôt submergé par la nouvelle situation, est accompagné de Billie (Lenora Crichlow), une ingénieure sans compétences sociales; Matt (Zach Woods), responsable du service client terriblement sincère et insensible; et le hautain Herman Judd (Josh Gad avec une perruque blonde hypnotique), propriétaire de la société qui gère la croisière, et son assistant blasé (Suzy Nakamura). De tous, Clark et Judd sont ceux qui servent le mieux Iannucci dans sa tâche iconoclaste de ridiculiser les dirigeants: le premier est un “héros” qui révèle bientôt sa véritable personnalité et le second est un crétin repensé depuis le début, qui caricature l’image du visionnaire technologique – reconverti en rappeur plus que Beverly Hills que Compton – qui est vendu quotidiennement comme exemple de succès, alors que la plupart de ces gagnants ont probablement plus à voir avec Russ Hanneman qu’avec Bill Gates.

Les passagers ont mis leur vie entre les mains de ces deux fraudes, donnant lieu à la plupart des situations berlanguiennes, dans lesquelles la foule dévore l’ineptie des responsables du bateau, incapable de soulager la panique généralisée de manière solvable. Il y a un conflit constant entre les deux parties, les clients et l’équipage, d’où une performance maximale n’est pas obtenue en ne profitant pas pleinement du cadre futuriste dans lequel les crises successives se produisent. Comme Iannucci le voulait, ‘Avenue 5’ n’est pas une émission de science-fiction, car elle est davantage soutenue par les misères humaines et l’humour qui en émane, mais il manque un plus grand soin de l’environnement, qui aurait pu héberger bien plus de gags visuels, complémentaires aux dialogues ingénieux de l’équipe de scénariste britannique.

Matt (Zach Woods), dépassé par la vie spatiale

Voyage de fond

Les quatre chapitres que nous avons vus sur ‘Avenue 5’ vous laissent en vouloir plus, mais il est impossible de ne pas remarquer un certain arrière-goût de déception, puisque ne présentent pas l’éclat dont le créateur de «Veep» a fait preuve tout au long de sa carrière. Malgré tout, le résultat est suffisamment original pour ne pas se démêler dans la bonne marche de HBO, et la prémisse nous invite à réfléchir à une idée avec un avenir assez proche, une mission spatiale dans laquelle nous continuerons de nous embarquer malgré les turbulences de son démarrage.

