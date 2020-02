Critique de ‘BoJack Horseman’ (T6), une fin insurmontable qui transcende son protagoniste toxique

‘BoJack Horseman’ est toujours allé plus loin et sa fin n’a pas sacrifié cet esprit non conformiste. Après avoir perdu la confiance de Netflix, qui a choisi de l’annuler avec une sixième livraison plus longue que d’habitude et divisée en deux blocs, le chef-d’œuvre de Raphael Bob-Waksberg a profité de son résultat pour culminer les réflexions précieuses et significatives qui résonnent dans notre jour après jour. Parce que, tout d’abord, «BoJack Horseman» est une étude émotionnelle et psychologique, embrassant une satire cinglante des incohérences de l’industrie du divertissement, dont le plus grand succès a été de refuser explicitement à son protagoniste problématique les adieux qu’il voulait.

Herb immortalise BoJack

Contrairement au reste des saisons, qui alternaient les spirales autodestructrices de BoJack avec des projets professionnels tels que “Secretariat”, ‘Philbert’ ou le film de service de Quentin Tarantulino, cette clôture se concentre entièrement sur le plus grand défi imaginable pour le protagoniste de ‘Horsin’ Around ‘: couvrir votre évasion émotionnelle pour atteindre le bonheur. Cependant, le passé de BoJack est criblé de trous noirs auxquels il ne peut pas s’échapper, comme le souligne le promontoire rénové, dans lequel Herb, Sarah Lynn et Beatrice et des espaces vitaux tels que Tesuque, Michigan ou le fond marin rappellent systématiquement les erreurs et les traumatismes qui ont marqué la vie du cheval qui parle. Vous ne pouvez pas adoucir ce bagage douloureux, tout comme vous ne pouvez pas victimiser BoJack minimisant ses actes nuisibles, la série vous donne donc la possibilité de repartir à zéro, avec l’inévitable punition définitive qui vous attend au coin de la rue.

Le personnage doublé par Will Arnett commence la saison dans une clinique de désintoxication, où parvient à amasser suffisamment de paix intérieure pour abandonner les excès de Hollywoo. Ainsi commence une nouvelle étape en tant que professeur d’université dans le Connecticut, près de sa demi-soeur Hollyhock et apparemment loin des vices qui menaçaient de le détruire. En fait, il parvient même à être un modèle pour ses étudiants en art dramatique, laissant derrière lui ce moment où il a essayé d’épuiser le vide basé sur l’alcool et les drogues. Mais même s’ils se cachent, les fissures sont toujours là. Peu à peu, les erreurs commises tout au long de son existence tourmentée reviennent le tester, pour voir s’il est vraiment capable de reconnaître sa culpabilité et de perdre ses privilèges, ou s’il reste le même égoïste noyé dans une piscine d’apitoiement sur soi.

Voici le courage de Bob-Waksberg et de son équipe qui, à l’ère hégémonique de l’antihéros, ont réussi à déconstruire la masculinité toxique dominante dans notre société, sans être absorbé par le point de vue de son protagoniste. Et est que «BoJack Horseman» a toujours été bien plus que l’histoire déjà passionnante de BoJack Horseman, poussant les personnages secondaires à explorer leurs propres préoccupations. Cette démocratisation, le résultat d’années de développement émotionnel par Diane, la princesse Carolyn et Todd et, dans une moindre mesure, par M. Peanutbutter, C’est ce qui arrondit une fin cohérente, douce-amère, polysémique et diversifiée.

Diane, Todd et la princesse Carolyn se rencontrent à nouveau

La vie te fout, et c’est fini?

Tout au long des seize derniers épisodes, le contraste entre Diane et BoJack, qui faire face à la dépression et à la panique existentielle de différentes manières, la bulle de l’égocentrisme explose dans laquelle la majorité des productions en série s’enferment généralement pour donner une fin frappante à leur protagoniste antihéros. De la même manière, ‘BoJack Horseman’ rejette l’arc maniaque de la rédemption qui nous a été inculqué par la morale haute et simulée des superproductions, dont Kylo Ren a été la dernière victime. Il aurait été incohérent de balayer la décadence morale explorée pendant des années ou de faire un adieu grandiose à BoJack, car, comme le sage poète japonais l’a dit à la fin de “Paterson” Ce serait comme prendre une douche avec l’imperméable, alors Bob-Waksberg reste fidèle à son style et nous oblige à nous déshabiller avant d’entrer.

La marée émotionnelle qui nous attend à l’intérieur touche le plafond et le fond de l’avant-dernier épisode, “Les vues du milieu de l’automne”, une œuvre d’art qui repousse les limites de la télévision comme avant «Los Soprano» ou «Los Perdidos». De ces deux titres, il prend des éléments évidents, du délire comateux de Tony au purgatoire des survivants du vol 815, mais à tout moment il frappe avec sa personnalité particulière, qui nous a si souvent fait voyager au plus profond des grandes questions métaphysiques. A cette occasion, ces questions ne sont pas dans le sous-texte, mais sont servies dans le menu d’une fête qui examine ouvertement la mort, le repentir et l’enkystement des traumatismes, composant une expérience douloureuse, émotionnelle et pérenne, sublimé par une composition artistique aussi sombre que colorée, comme la vie. Et pourtant, ‘BoJack Horseman’ ne se termine pas dans cet excellent sommet, il lui restait encore une dernière leçon à donner.

BoJack regarde dans l’abîme

Le son du silence

Après avoir ressenti la pression du vide entre l’avant-dernier générique et le dernier épisode dans sa poitrine, «BoJack Horseman» procède à un au revoir avec une sensibilité qui ne néglige pas un seul de ses personnages. Une fois de plus, BoJack est le fil conducteur, qui atteint une plus grande longueur lors du nouage de ses amis. Chacun d’entre eux profite de l’occasion pour se dire au revoir selon ses propres termes, même si cela marque une distance avec le protagoniste. L’important n’est pas que BoJack soit heureux à tout prix au détriment de la réalisation de Todd, Diane et de la princesse Carolyn, mais ceux qui vous ont aidé pendant toutes ces années peuvent voler librement.

Maintenant, nous atteignons la fin finale. Comme «Boyhood» l’a fait avec ce dernier avion spontané dans lequel il était impossible de ne pas plonger, «BoJack Horseman» joue avec le moment, plutôt qu’avec la purge de la violence ou de l’incertitude. Pour quelques dernières secondes maladroites nous respirons la dernière suffocation de BoJack, conscients qu’il y a un moyen de sortir, mais pour le découvrir d’abord il faut apprendre à vivre avec soi-même.

