Critique de «Briarpatch»: drame du réseau américain, Rosario Dawson Stars

Le fait que Briarpatch, le nouveau meurtre et mystère du réseau USA, se déroule dans une ville frontalière du Texas, connue sous le nom de Saint Disgrace, est un indice important sur ce qui va suivre. C’est un décor remarquablement décalé pour un spectacle remarquablement décalé: un néo-noir funky plein de personnages excentriques qui a une atmosphère à brûler. Il y a beaucoup à aimer dans le style de Briarpatch – première le jeudi 6 février à 10 / 9c; J’ai vu les trois premiers épisodes – mais je ne suis pas sûr qu’il y ait assez de substance pour l’accompagner. C’est indéniablement intelligent… mais il pourrait être trop intelligent pour son propre bien.

Rosario Dawson incarne Allegra Dill, une fixatrice glamour du gouvernement dans le moule Olivia Pope qui revient dans sa ville natale – oui, ce serait Saint Disgrâce – pour résoudre le récent meurtre de sa sœur Felicity. (Un flic local avec un avenir radieux, Felicity a été tué dans un attentat à la bombe choquant.) Allegra commence à tirer sur des fils lâches et finit par être piégé dans un tissu dense de mensonges, d’argent et de cinglés colorés. Qui voudrait tuer Felicity? Et pourquoi a-t-elle souscrit une police d’assurance-vie aussi énorme?

Le résultat est un peu Fargo, un peu Breaking Bad et très tarantino-esque, bourré d’humour noir, de noms de personnages loufoques et de violence décontractée. (“Il semble que quelqu’un vient de faire exploser la propriétaire”, un résident des casses-marches de l’immeuble de Felicity.) Saint Disgrace abrite une équipe vraiment hétéroclite de citadins, et est connue comme une “ruche établie de criminels quoi que ce soit” », Selon le chef de police folklorique de Kim Dickens. Une récente évasion au zoo ajoute une touche surréaliste aux procédures, avec des girafes et des zèbres errant dans la ville comme des chiens errants.

C’est un peu fantaisiste, cependant, comme si cela avait été évoqué dans la tête d’un scénariste plutôt que vécu authentiquement. (L’ancien critique de télévision Andy Greenwald est écrivain ici, avec le cerveau de M. Robot Sam Esmail à bord en tant que producteur exécutif.) Briarpatch est un film noir moderne où tout le monde parle dur, tous parlant de la même manière fleurie et dure. (Il y a un soupçon de méta-conscience de soi ici aussi, avec les personnages faisant ouvertement référence à des drames criminels du passé.) Mais le mystère central n’est pas aussi intéressant que l’atmosphère qui l’entoure; nous n’en apprenons pas assez sur Felicity pour pleurer sa perte avec Allegra. Nous rencontrons suspect après suspect dans un flou vertigineux… et tout cela avant qu’Alan Cumming ne se présente comme un sinistre méchant de Bond en quelque sorte. Plus le mystère de Briarpatch devenait compliqué, moins j’étais investi dans la façon dont tout cela se passerait.

Dawson a quelques instants éphémères où elle nous laisse entrevoir les émotions frémissantes sous l’extérieur difficile d’Allegra, mais Allegra est surtout impénétrable en tant que personnage principal. (Elle est une autre détective cynique, buveuse et sexuellement aventureuse dans la veine de Dex Parios de Stumptown.) Jay R. Ferguson, un ancien de Mad Men, s’amuse beaucoup en tant que courageuse riche et sale Jake Spivey; une scène de lui reniflant de la coke et se pavanant autour du batteur de synthé-rock des «High Pressure Days» des unités fait allusion au genre de folie inspirée dont Briarpatch pourrait être capable.

Le tout a une énergie décente et possède suffisamment d’épanouissements visuels intéressants pour qu’il soit tentant de le laisser glisser uniquement sur les points de style. (C’est certainement plus attrayant qu’un autre drame procédural ou médical sur la chaîne de montage.) Mais il est difficile de localiser l’humanité enfouie sous tout ce style. Comme ses camarades excentriques Claws et On Becoming a God in Central Florida, Briarpatch essaie parfois de se débrouiller uniquement avec la bizarrerie – mais, malheureusement, l’homme ne peut pas vivre de la bizarrerie seul.

THE LINE TV BOTTOM LINE: USA Briarpatch est un mystère de meurtre amusant et original, mais son abondance de style finit par l’emporter sur sa substance.