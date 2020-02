Critique de “ Cette merde me dépasse ”, un cri (super) puissant de rage chez les adolescentes

Les super pouvoirs ont toujours été plus qu’une simple démonstration de force brute. Derrière chaque héros, du moins les plus intéressants, des conflits émotionnels se sont dessinés qui ne peut pas être résolu avec des coups de poing, des coups de marteau ou des cris hyperboliques. Par conséquent, plus qu’une arme blanche, ces capacités surhumaines sont une extension de la personnalité de leurs propriétaires. Il en va de même pour Sydney, le protagoniste de “ Cette merde me dépasse ”, une adolescente marquée par des traumatismes, des dysfonctionnements familiaux et l’incapacité de s’intégrer dans un environnement aussi préjudiciable que l’institut, qui est contraint d’exprimer ses sentiments dans les pages d’un journal. Cependant, ce carnet ne suffit pas à contenir toute la colère qui réprime la jeune femme, qui commencer à exprimer ses explosions de fureur d’une manière moins orthodoxe et un peu plus destructrice.

Sophia Lillis est Sydney dans ‘Cette merde me dépasse’

Aussi grandiloquent que puisse paraître cette prémisse, surtout si l’on considère la mention de pouvoirs extraordinaires, la La nouvelle série de Netflix est fondée sur le minimalisme de Charles Forsman, auteur du roman graphique sur lequel il est basé. «Cette merde me dépasse» grandit dans sa simplicité, puisque c’est une proposition d’un peu plus de deux heures qui, sans trop exiger du spectateur, il éveille un lien irrésistible avec ses personnages, à ceux qui sont impossibles à ne pas aimer. À côté de Sydney se trouvent Dina, sa meilleure / seule amie, et Stan, sa voisine de confiance, avec qui elle établit les relations les plus profondes, bien que le plus grand intérêt soit le conflit que la protagoniste a avec elle-même et sa désorientation sexuelle et émotionnelle.

Lorsque Dina commence à sortir avec Brad, l’athlète prototypique du secondaire, Sydney se sent déplacée et se lie d’amitié avec Stan. Du lien entre les personnages joués par Sophia Lillis et Wyatt Oleff, dont le lien dans la vie réelle après s’être mis d’accord sur “Il” a promu d’être réuni ici, les moments les plus mémorables émergent d’une série qui ne gâche pas une personnalité innovante, mais un charisme très attractif. Et est-ce le casting transpire la spontanéité à travers la direction précise et sensible de Jonathan Entwistle, qui était déjà en charge d’adapter une autre des œuvres les plus célèbres de Forsman, “The End of the F *** ing World”, avec un résultat brillant.

Wyatt Oleff et Sophia Lillis continuent de grandir ensemble

Normal = impossible

En fait, il n’est pas nécessaire d’approfondir «This shit mepasses me» pour rencontrer des comparaisons évidentes avec «The End of the F *** ing World», que ce soit dans le leitmotiv musical ou dans la manière de décrire la violence contenue et le monde intérieur de Sydney, qui, Sans être aussi extrême, elle est également absorbée par le trou noir émotionnel qui a ravagé James. Même ainsi, cette nouvelle production ne tarde pas à se différencier de son prédécesseur, pas tant à cause des éléments surnaturels, qui ils ne sont finalement rien d’autre que l’expression extracorporelle des sentiments du protagoniste, mais pour l’idée de contenir la tragicomédie dans l’institut.

A mi-chemin entre l’étrangeté de Richard Ayoade et la franchise de John Hughes, Sydney doit faire face à toute cette “merde” auquel le titre fait référence dans les semaines précédant le quart de travail, avec le clin d’œil correspondant à “Carrie” et un autre cadeau pour “Donnie Darko”. Tout au long de ses sept brefs épisodes, la production montre le personnage de Lillis comme cet inadapté dont les insécurités et les peurs nous ont été reflétés tant de fois, sans renoncer à un sens de l’humour et à un personnage direct et non prétentieux, que Ils font de ‘Cette merde me dépasser’ un soulagement total et la nouveauté la plus intéressante de Netflix jusqu’à présent cette année.

.