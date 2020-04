Critique de «DC’s Stargirl»: série de super-héros sur l’univers CW / DC

HISTOIRES CONNEXES

DC’s Stargirl est là pour égayer la scène de super-héros parfois sinistre avec un déploiement hebdomadaire et multiplateforme sur DC Universe (à partir du 18 mai) et The CW (première le mardi 19 mai). Mais quand tout sera dit et fait, le plus grand adversaire de l’adolescent du gung-ho sera-t-il des surveillants oh-so-sérieux?

Brec Bassinger (de Hulu’s All Night) fait la une de la série dans le rôle de Courtney Whitmore, une adolescente dynamique dont la vie à Los Angeles est bouleversée lorsque sa mère veuve, Barbara (Felicity’s Amy Smart), se remarie et à son tour les délocalise dans un bleu super pittoresque Vallée, Nebraska. Courtney n’est pas une fan insta du beau-père Pat Dugan (Luke Wilson des Roadies) ou de son fils Mike (Trae Romano), et elle est bannie sans raison logique de la table des «perdants» à la cafétéria de sa nouvelle école, où elle rencontre en quelque sorte les parias Yolanda (Faking It’s Yvette Monreal) et Beth (Tall Girl’s Anjelika Washington). Le visage de Courtney s’éclaircit littéralement, cependant, lorsqu’elle découvre dans la cave de son beau-père un bâton lumineux qui l’interpelle véritablement.

Pendant un court instant par la suite, DC’s Stargirl est une joie pure et contagieuse, alors que Courtney se familiarise avec son personnel inanimé mais animé et tous les trucs qu’elle peut faire avec. (Cue jaunty montage set to poppy music!) ceux dans lesquels l’étudiant Kurt Russell a été accidentellement doté d’un pouvoir (invisibilité) ou d’un autre (supersmarts), et à juste titre. (Les enfants, interrogez vos parents sur Now You See Him, Now You Don’t.) Le processus de couture de costumes, presque toujours ignoré dans une telle histoire d’origine, se joue ici avec un grand effet comique et logique.

Lorsqu’elle est confrontée par Courtney à cette découverte fantastique, Pat lui confie son passé avec la Justice Society of America, dont certains sont représentés en flash-back dans les intenses minutes d’ouverture de la série. La version du Reader’s Digest: membre de la société Injustice il y a des années, Starman (star invitée Joel McHale), qui était ou non le père de Courtney, avait glacé. Pat, sous le nom maladroit de «Stripesy», était le compagnon malheureux de Starman. Maintenant, il semblerait, Courtney est destiné à ramasser le manteau étoilé, alors que l’injustice recommence à se répandre dans l’ombre de Blue Valley….

Les choses traînent un peu dans le deuxième épisode alors que Stargirl fait face aux répercussions de faire exploser accidentellement la voiture d’un tyran (oups!), Puis affronte son premier supervillain. Mais la série reçoit un second souffle à la toute fin de l’épisode 3, car après tout il n’y a pas de «je» dans Justice Society of America. (OK, il y en a trois, mais vous comprenez mon point. Une équipe doit être constituée!)

Pour les fans de bandes dessinées de DC, Stargirl est un panier abondant d’oeufs de Pâques, car une multitude de noms sont abandonnés, les histoires de l’âge d’or sont évoquées et, à un moment donné, une lanterne verte est mise dans un sac de sport. Blue Valley est pittoresquement réalisée comme un hameau rockwellien normal où le théâtre de la rue principale est un lieu sacré et les magasins d’automobiles folkloriques sont encadrés dans des photos de héros. (La série a été tournée en Géorgie; pas de Vancouver sur-filmé ni couvert ici.) Les effets visuels fonctionnent – du personnel cosmique imprégné de personnalité au S.T.R.I.P.E. le robot (qui, oui, obtient son propre montage d’entraînement) – est solide et parfois stellaire, sans jamais être splashy.

Bassinger et Wilson assument la part du lion des premiers épisodes, alors que Stargirl se familiarise avec la riche histoire de la JSA et trouve ensuite sa place, et ils sont chacun parfaits dans leurs rôles – respectivement exubérants / courageux et prudents / stupides. Smart est également bien jeté même si Barbara n’a pas grand-chose à faire au début, à part être contrarié par les crises de comportement étrange de Courtney; mais lentement et sûrement, elle est dirigée vers le danger. (Quant à son demi-frère Mike: semblable à ce morceau de Comedy Central qui fait des tours, il peut être un peu… un peu… beaucoup.)

Voici ce qui est plus décevant, cependant: ils disent qu’un héros est aussi bon que son méchant, et au premier abord, les adversaires de Stargirl sont peints avec exactement le même pinceau – des hommes super sérieux et au visage de pierre. Tout sinistre, pas de style. À cet égard, les rencontres ISA ressemblent davantage aux Sept des garçons d’Amazon. De plus, Brainwave (Christopher James Baker canalisant le faux Slugworth de Willy Wonka), Icicle (Neil Jackson) et al sont sacrément impitoyables, ce qui n’est qu’un problème car il se heurte au ton léger de l’arc de Stargirl. (Il est également déconcertant de voir des hommes adultes baleiner sur / sur une adolescente. Heureusement, nous avons finalement le sentiment que certains membres de l’ISA peuvent transmettre leurs propres héritages.)

La Stargirl de DC prend un départ entraînant et de haut vol, puis perd un peu d’élan lorsque les épisodes suivants s’ouvrent avec des flashbacks centrés sur le style Titans. Mais dans l’épisode 4, la scène est prête pour ce qui est à la fois le spectacle de super-héros en direct le plus léger, le plus brillant et le plus convivial de DC Universe.

LA LIGNE INFÉRIEURE DE TVLINE: Gung-ho Stargirl se tient pour égayer la scène des super-héros de la télévision – si terne, les méchants d’une note ne la font pas tomber.

Vous voulez découvrir la Stargirl de DC ou tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.