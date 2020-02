Critique de ‘Kidding’ (T2), un voyage cathartique à travers l’imagination

L’histrionisme de Jim Carrey a une guérison. Nous tous qui avons grandi en regardant dans la boucle “Ace Ventura” ou “The mask” gardons à l’esprit les gestes étincelants de l’acteur canadien, dont le talent inné pour l’humour physique ne nous a pas seulement donné de nombreuses joies, puisqu’il a aussi su l’appliquer à des drames aussi mémorables que “The Truman Show” ou “Man on the Moon”. Cependant, si nous parlons de sérendipités audiovisuelles et émotionnelles, la collaboration entre Carrey et Michel Gondry dans “Forget Me!” Ce fut l’un des changements de registre les plus révélateurs de notre époque, qui, comme une éclipse inattendue mais magnifique, s’est répétée en 2018 avec la première de ‘Kidding’, qui revient maintenant avec une deuxième saison aussi brillante et originale que la première.

Jim Carrey libère ses émotions dans ‘Kidding’

La connexion à trois voies entre les excès subtils de Carrey, l’imagination extatique de Gondry et la profondeur émotionnelle du créateur Dave Holstein fait de ‘Kidding’ un titre chargé de bonté et de fragilité, représenté à travers la tragédie de son protagoniste, M. Pickles, animatrice d’une émission populaire pour enfants qui, après la mort d’un de ses enfants, réprime l’obscurité qui commence à émaner de l’intérieur. Dans la deuxième saison, cette fracture interne est toujours à l’étude, mais à partir d’un prisme encore plus libéré. Si dans la livraison précédente les doses de spontanéité créative étaient plus limitées à l’ensemble du programme, cette vague d’imagination s’infiltre à travers les mailles du protagoniste, qui avec son discours de Noël controversé est passé d’un symbole mondial aseptique à un référent interrogé avec ses propres opinions.

Donc, Le personnage de Carrey doit apprendre à gérer le rejet, les sentiments de culpabilité, le ressentiment et les pulsions les plus destructrices, sans jamais perdre le sang-froid éthique qui le différencie de tous les anti-héros qui envahissent le monde de la télévision. Et si quelque chose met l’accent sur le début de la deuxième saison, dont nous avons pu voir trois épisodes, c’est dans l’importance d’exposer les sentiments, peu importe à quel point cela nous rend vulnérables ou remet en question la conception la plus archaïque de Une masculinité rude et impénétrable. Dans ce sens, ‘Kidding’ utilise son style surréaliste pour mêler la comédie noire et le drame familial avec des éléments musicaux qui conquièrent pour son absurdité colorée et hypnotique.

M. Pickles avec sa gamme révolutionnaire de jouets interactifs

Lueur éternelle

En termes temporaires, le deuxième lot d’épisodes commence par l’indignation que le précédent a condamnée et, en même temps, représentait la bataille de M. Pickles pour maintenir la raison, pour apprendre à retourner au sommet de cette cascade symbolique de votre stabilité émotionnelle. Pour ce faire, tout au long des nouveaux chapitres, vous regardez en arrière pour découvrir l’origine de l’explosion créative du protagoniste et les traumatismes cachés dans l’imaginaire de son programme. Mais à la fois ces explorations du passé et la confrontation avec sa réalité présente, marquées par le divorce inévitable avec sa femme, ils sont représentés à partir d’un espace de lumière, qui à aucun moment ne souffre d’être superficiel, car dans chaque scène on cherche à atteindre la pleine sincérité.

Pour cela ‘Kidding’ a le pouvoir de brouiller les sourires de larmes, car dans son univers, apparemment dépourvu de règles, la liberté se respire dans chaque regard et chaque geste. Nous sommes impliqués dans des moments douloureux, vibrants ou mélancoliques, sans vouloir en aucun cas forcer une humeur spécifique chez le spectateur. Cela crée une atmosphère unique, presque carnavalesque, dans laquelle tout peut arriver et dans lequel La curiosité d’enfance est encouragée sans renoncer à un ton adulte irrésistible. Comme dans “La science du sommeil”, l’un des films les plus idiosyncratiques de Gondry, les endroits les plus physiques et psychologiques sont envahis par Débordements d’imagination inspirante, qui dans ‘Kidding’ inonde notre esprit d’un pouvoir enivrant.

