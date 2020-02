Critique de “Le Roi Lion” | À l’affiche Disney Plus

C’est le cercle de la vie. Tout classique d’animation Disney sera transformé en ce que Disney appelle un film “en direct”, et “Le Roi Lion” n’est pas différent. Ce film est plus CGI que l’action en direct, mais ce n’est certainement pas la version animée, même s’il essaie difficilement d’être juste cela.

Le nœud de l’histoire originale est toujours là. Simba est un lionceau qui sera un jour un roi qui ne cesse de trouver des ennuis. Scar est jaloux de son frère, Mufasa, et de son neveu, Simba. Scar utilise l’affinité de Simba pour trouver des ennuis à son avantage, tuant Mufasa, effrayant Simba et usurpant le trône. Simba retrouve Timon et Pumbaa et adopte la philosophie de vie Hakuna Matata. Nala, une des lionnes de la fierté de Simba le retrouve. Simba revient finalement prendre la place qui lui revient en tant que roi et retirer Scar du pouvoir.

Bien que l’essence de l’histoire soit là, cette version manque de cœur. La version animée prend le spectateur sur un bilan émotionnel. Même adulte, je pleure comme un bébé quand Scar tue Mufasa. En regardant cette version, je n’ai rien ressenti. Ce n’était qu’une partie de l’histoire et non un crochet émotionnel. Lorsque Simba revient pour reprendre son trône, il y a un sentiment de joie qu’il vengera la mort de son père et enlève le lion qui l’a manipulé émotionnellement pour qu’il s’enfuie. Encore une fois, cette version ne m’a pas fait ressentir cela. Je n’ai ressenti aucun lien émotionnel avec les personnages. Je ne sais pas si c’était à cause du CGI, ou si c’est parce que les lions n’ont pas les visages les plus émotifs mais je n’aurais pas pu me sentir plus déconnecté émotionnellement.

Parlons un instant du casting. La décision la plus intelligente prise ici a été le retour de James Earl Jones en tant que voix de Mufasa. Il y a certains rôles que Jones doit toujours jouer. Il doit toujours être la voix de Dark Vador et il doit toujours être la voix de Mufasa. Moi aussi, j’ai apprécié Donald Glover en tant que Simba adulte. Glover est une source de talent et il l’a prouvé en tant que Troy Barnes dans «Community», en tant que Lando Calrissian dans «Solo: A Star Wars Story», même dans son camée dans «Spider-man: Homecoming» et il le prouve à nouveau ici. John Oliver en tant que Zazu et Seth Rogen en tant que Pumbaa ont tous deux donné de solides performances.

Les deux que je ne pouvais vraiment pas soutenir étaient Billy Eichner en tant que Timon et Beyoncé en tant que Nala adulte. Eichner est un goût acquis et que je n’ai pas semblé avoir développé. Je n’ai jamais été amusé par sa comédie et je n’étais pas là. Pendant tout ce temps, je sifflais Jon Favreau a ramené Nathan Lane comme Timon. Beyoncé est une chanteuse talentueuse avec une voix incroyable mais je n’ai pas l’impression que cela se traduit dans ce film. Son duo avec Glover était génial mais je me fichais du reste de son rôle. Ce n’était pas mal, ça n’a rien fait pour moi.

Dans l’ensemble, le film n’est pas mauvais. L’histoire est juste, mais il manque quelque chose. La meilleure façon de le décrire est quand vous entendez une reprise et qu’elle est structurellement correcte, mais ce n’est tout simplement pas aussi bon.

Classement: 2,5 étoiles sur 5

Que pensez-vous de cette version de “The Lion King?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

