Critique de ‘Locke & Key’, le cauchemar gothique de Netflix déguisé en aventure adolescente

Quel habitant de son univers mutable et sombre, l’adaptation de “Locke & Key” a subi toutes sortes de transformations au cours des dix dernières années. Ce qui a commencé en 2010 en tant que pilote Fox, qui finirait par être rejeté au profit de l’échec de l’Alcatraz par J.J. Abrams, a également mis le costume de la trilogie cinématographique à petit budget, puis revient à la télévision en 2017 aux mains de Hulu, qui – surprise, surprise – opterait également pour l’annulation après avoir vu son pilote respectif. C’est alors que Netflix est venu à la rescousse pour commander une saison complète de «Locke & Key», qui arrivera enfin sur la plate-forme en février pour achever un processus représentatif du développement complexe de la télévision. Maintenant, la principale question que nous devons résoudre est si ce voyage accidenté en a valu la peine ou si, au contraire, la série se conforme simplement à exister, ce qui, vu comme vu, n’est pas peu.

Bode examine l’une des clés magiques

La première chose à préciser est que Les nouveaux venus de “ Locke & Key ” aimeront plus que les fans inconditionnels de la série comique Joe Hill et Gabriel Rodríguez, car, malgré le partage des personnages et des intrigues, l’adaptation n’ose pas assumer le ton effrayant, sombre et macabre de l’œuvre originale. Au lieu de cela, un style moins risqué et plus brillant est adopté, mais ces lumières n’illuminent qu’une superficialité flagrante, qui fuit les grottes psychologiques pointues dans lesquelles les bandes dessinées ont été submergées. Et à partir de cette position confortable et inoffensive, la série, dans le développement de laquelle Hill elle-même a été impliquée, essayer d’attirer le plus grand public possible avec une approche plus abordable, mais moins difficile.

À cet égard, le pilote est déjà une déclaration d’intentions du virage vers l’aventure décontractée. Le point de départ est le même: Nina déménage avec ses trois enfants – Tyler, Kinsey et Bode – dans la ville natale de son mari récemment assassiné, où il a l’intention de partir de zéro et de fuir ses fantômes, mais ce qu’il ne sait pas, c’est que sa nouvelle maison Il est criblé de clés magiques aux pouvoirs inimaginables, auquel seuls ceux qui n’ont pas franchi la ligne d’âge expiré semblent avoir accès. Cependant, au lieu d’arriver à Lovecraft, qui était la référence évidente de Hill au maître de la terreur cosmique, ils se retrouvent à Matheson, un lieu générique et, surtout, compatible avec l’intention des showrunners, Carlton Cuse et Meredith Averill, de proposer un produit plus convivial.

Tyler et Kinsey trouvent une autre clé dans un piano

Jeux d’esprit

L’attraction principale de «Locke & Key» est la base de l’intrigue passionnante qui fournit le matériau sur lequel elle est basée, car, bien que le style soit dilué, le conflit demeure. Par conséquent, chacun des frères affronte différemment le duel de la mort de leur père: Tyler porte un sentiment de culpabilité dérivé d’une rage incontrôlable, Kinsey est en proie à une peur qui accule son estime de soi et Bode, étant le plus petit de tous, est inconscient du drame et il se consacre à explorer les mystères de sa nouvelle maison, étant le personnage à qui la série emprunte son esprit spielbergien de curiosité infantile. Et, malgré ces différences, ils doivent trouver un point de rencontre pour combattre la menace perverse qui les entoure, établissant ainsi une lutte classique entre le bien et le mal, sans trop en limiter les coutumes morales des protagonistes.

Parce que, ironiquement, la série n’a pas l’intention de plonger excessivement dans l’esprit des frères, et ces traumatismes sont relégués à des excuses pour faire avancer l’intrigue basée sur des cliffhangers, au goût de Netflix pour ne pas arrêter la lecture automatique immédiate du prochain épisode. Cependant, ces carences à un niveau plus profond sont plus ou moins – selon ce que chacun exige – cachées grâce à des effets visuels convaincants, un rythme qui favorise le divertissement coupable et interprétations solvables de Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Scott comme trio de tête, mais est-ce suffisant?

Dodge terrifie les protagonistes de «Locke & Key»

Blanchir la terreur

Peut-être, c’est juste assez pour se rencontrer, pour combler le vide d’un week-end, mais souffre d’un déficit de charisme inquiétant. Il n’a pas la sombre personnalité de ‘Stranger Things’, la spontanéité adolescente de ‘Sex Education’, le goût contagieux pour la terreur de ‘The creepy adventures of Sabrina’ ou la gestion du stress de ‘The Curse of Hill House’, dans lequel Averill a également agi en tant que coshowrunner, donc il reste à mi-chemin de nombreuses bases, comme s’il s’agissait d’une série de réseaux qui a perdu ses attributs les plus distinctifs en cours de route.

Et est-ce il y a dix ans dans ce pilote, réalisé par Mark Romanek (“Ne me quitte jamais”), il a compris -au moins pour la remorque- une plus grande intention de préserver l’esthétique gothique Hill et Rodriguez, et, en raison de l’ambition qu’ils ont montrée tout au long de leur carrière, les approches de Scott Derrickson (“Doctor Strange”) et Andy Muschietti (“It”), qui étaient également impliqués dans la scène Hulu, Ils n’avaient pas à distraire beaucoup de cette vision complexe. Mais le «Locke & Key» avec lequel nous devrons régler est-ce, que, contrairement à ce projet “en avance sur son temps” – comme l’a reconnu l’an dernier un de ses dirigeants, Alex Kurtzman-, pourrait passer inaperçu parfaitement pour son ambition conservatrice de divertir sans nous tester. La clé rentre, mais n’ouvre aucune porte que nous n’avons encore traversée.

