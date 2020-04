Critiqué de mourir! Yanet García est accusé après avoir fréquenté ce “Sugar Daddy”

L’ancienne fille météo Yanet Garcia surprend une fois ses fans, mais cette fois, beaucoup de ses fans n’étaient pas d’accord.

Le mexicain et toujours beau Yanet García Elle est l’une des plus belles femmes de tout le Mexique, des milliers de fans la suivent depuis son apparition dans l’émission “Hoy”, où elle a été affectueusement reconnue comme “La chica del clima”.

Cependant, le plus beau Yanet Elle a décidé d’arrêter d’être une pom-pom girl pour commencer à poursuivre ses rêves d’actrice, ce que beaucoup n’aimaient pas.

Yanet García Depuis qu’elle a eu une relation avec un homme plus âgé qu’elle a été sévèrement critiquée, l’amour a été plus que la critique et la jeune femme a déjà eu une relation avec ledit sujet pendant un an.

Il s’agit de Lewis Howes, un ancien athlète de football américain. Lewis C’est un homme de 37 ans, alors que la fille de fitness a à peine 29 ans.

La critique était plus visible dans une vidéo récente qui montait Yanet, où il semble que les deux venaient de se lever et apparemment Howes il avait l’air un peu plus âgé, c’est à ce moment-là que les fans de Garcia ont continué à dire que Lewis jouait le rôle de “Sugar daddy” dans la relation. Bien sûr, les commentaires sont hors de propos, car lui et elle travaillent sans relâche pour vivre confortablement.

