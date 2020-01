Critique de «Star Trek: Picard»: Patrick Stewart, CBS All Access

Lorsque nous rattrapons Jean-Luc Picard dans Star Trek: Picard, près de deux décennies après la dernière fois que nous l’avons vu à la tête de l’Entreprise, l’ancien capitaine du vaisseau vit une vie idyllique, sirotant du vin dans son vignoble français et appréciant la compagnie de son fidèle chien (délicieusement nommé numéro un). Et pour ceux d’entre nous qui ont grandi sur Star Trek: The Next Generation et Patrick Stewart, la performance silencieuse de Picard en tant que Picard… nous serions heureux de regarder ce spectacle, non? Jean-Luc pourrait visiter les vignobles locaux avec son chien, essayer de nouveaux millésimes et citer Shakespeare – comme une version de science-fiction de The Wine Show – et nous serions ravis de dévorer chaque épisode, simplement parce que nous aimons ce personnage, et ce acteur, tellement.

Mais, comme les producteurs de Star Trek: Picard le savent très bien, ce genre d’affection peut être une arme à double tranchant. Comment donner aux fans de TNG ce qu’ils veulent, mais aussi leur donner quelque chose de nouveau? C’est une aiguille délicate à enfiler, équilibrant la nostalgie avec l’innovation, et Picard – qui fait ses débuts aujourd’hui sur CBS All Access; J’ai vu les trois premiers épisodes – prend un départ certes cahoteux dans sa tentative de tisser Jean-Luc dans une nouvelle histoire avec beaucoup de rebondissements. Il faut du temps pour se gélifier complètement, et certains fans pourraient commencer à s’impatienter, mais je suis heureux de signaler que Picard met finalement en place une mission intrigante digne de son personnage principal.

Jean-Luc peut sembler apprécier sa retraite, mais il nourrit en fait une profonde rancune contre Starfleet pour la façon dont ils ont géré une crise humanitaire, conduisant à une scission désagréable. Il y a donc encore du feu dans son ventre quand il rencontre une mystérieuse jeune fille nommée Dahj (Isa Briones) qui est aussi un lien inattendu avec son passé. Il suffit de le pousser hors de ce vignoble, et Picard évolue en un thriller de complot dense … qui devient parfois un peu trop dense. (Je pense que je comprends 80% de ce qui se passe, mais cela pourrait être généreux.) On nous présente rapidement un éventail ahurissant de nouveaux personnages, et une intrigue secondaire sur une base romulienne ne se connecte pas de manière urgente à la mission de Picard pour gagner tout le temps d’écran, il devient tôt. (Cela rappelle un peu les scènes Klingon de Star Trek: Discovery – ce qui n’est pas un compliment.)

Picard est aussi une affaire résolument calme: bavard, méditatif et à peine de science-fiction parfois, avec une bataille spatiale à trouver dans les trois premiers épisodes. (Nous passons aussi beaucoup de temps sur Terre, ce qui contraste fortement avec les sauts de galaxie zippés de Discovery.) Nous recevons quelques signes de tête pour les jours de la prochaine génération de Jean-Luc – sa commande de boissons est un point culminant – mais Picard admirablement trace sa propre voie, réunissant une solide équipe de nouveaux venus pour rejoindre Jean-Luc dans sa mission. La pilule Alison de la salle de presse est délicieusement maladroite, à la Découverte de Tilly, en tant que professeur de robotique geek Agnes, et j’ai immédiatement aimé l’ex-copain blasé de Jean-Luc Raffi (joué par Michelle Hurd de Blindspot), car elle ne le fait pas ” t juste admirer le grand capitaine et ose même le défier un peu. De plus, Santiago Cabrera (Salut) ajoute une touche de fanfaronnade en tant que Rios, un pilote Han Solo-ish avec un passé mouvementé.

Vraiment, cependant, Picard se concentre sur Stewart, et l’acteur de 79 ans apporte un nouvel éclairage sur un ancien rôle ici, alors que Jean-Luc fait face à sa propre mortalité dans un monde dur qui le traite comme un vieux foulard délirant. (Picard reconnaît également, à bon escient, que Jean-Luc n’est plus prêt pour les grandes scènes d’action, et le marginalise surtout lorsque les combats éclatent.) C’est un vrai plaisir de revoir Stewart dans son élément, et c’est un soulagement que Picard a réussi à construire un nouvel univers autour de lui dans lequel nous aimerions vraiment passer plus de temps. À la fin de l’épisode 3, je commençais à ressentir à nouveau ces vibrations familières de la prochaine génération… et cela pourrait être la recommandation la plus élevée de toutes.

THE LINE TV BOTTOM LINE: Bien que le complot devienne parfois dense, Star Trek: Picard a créé une nouvelle mission intrigante pour la star Patrick Stewart.