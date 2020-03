Critique de Stargirl | À l’affiche Disney Plus

Stargirl est le dernier film exclusivement pour Disney + et met en vedette Grace VanderWaal en tant que nouvelle fille libre d’esprit à l’école, dont les manières non conventionnelles changent la façon dont elles se voient… et leur monde.

L’histoire principale tourne autour de Leo, qui est joué par Graham Verchere, qui fait de son mieux pour ne pas se démarquer et le reste de l’école souffre également du même problème, avec personne ne se présentant pour être le meilleur possible.

Lorsque Stargirl rejoint l’école, nous voyons comment leur relation fleurit et comment son attitude inspire toute une école. Mais ses actions ne sont pas toujours reçues comme elle l’entend, ce qui lui a valu d’être ostracisée et elle essaie de changer qui elle est.

Et c’est le point clé à retenir de ce film, c’est un film de passage à l’âge adulte, qui montre pourquoi vous devez être fidèle à vous-même et accepter ceux qui le sont, faire ce que vous voulez faire, aimer qui vous voulez aimer, aimez ce que vous aimez, portez ce que vous voulez porter, etc. C’est un message fort et vital pour les jeunes à apprendre.

Mais je dois être honnête, ce film n’a pas cliqué avec moi. Je viens de trouver le film plutôt terne et ça traînait vraiment. Le film a accéléré au cours du dernier trimestre, mais à mi-chemin, j’attendais toujours que le film démarre. Malheureusement, Stargirl ne m’a tout simplement pas gardé intéressé, s’il n’avait pas écrit cette critique, j’aurais fini par la désactiver.

En tant qu’adulte qui regarde ce film, j’ai déjà traversé la phase d’essayer de me fondre, avant de finalement me retrouver, portant ce que je veux, comme ce que je veux et sans se soucier de ce que tout le monde pense. Cela m’a pris des années et mes expériences personnelles ont fait de moi ce que je suis. Pour un adolescent, ce film a un message important, apprendre à être soi-même.

Il y a des choses intéressantes que le réalisateur a faites avec le style visuel de ce film, comme la palette de couleurs qui est basée sur les couleurs du lycée de rouge et jaune, avec tout le monde portant des vêtements fades pour la majorité du film. Tout cela maintient Stargirl au centre du film, vous savez donc que l’attention est sur elle. D’autres notes visuelles incluent la façon dont les numéros musicaux se sentent souvent comme un clip vidéo, avec eux en regardant directement dans la caméra, ce qui m’a sorti de l’histoire, car briser le quatrième mur semblait tout simplement hors de propos. Une autre chose qui était un peu agaçante était de savoir comment, pendant certaines scènes, on avait l’impression que c’était filmé sur un téléphone portable, alors que la caméra sautait.

Ce film contient de nombreuses chansons, qui mettent principalement en vedette Grace VanderWaal, qui a déjà remporté America’s Got Talent, bien que je n’aie jamais entendu parler d’elle avant ce film. Ses chansons sont toutes très uniques pour elle, car elles sont toutes très doucement chantées et avec elle jouant un ukulélé. Je n’ai pas été vendu à 100% sur les chansons du film, car je ne suis pas entièrement convaincue qu’une fille chantant doucement avec un ukulélé prendrait le relais d’un match de football du lycée.

J’ai aussi trouvé que tout le décor du film était si cliché, avec un film de lycée mettant en vedette le football, les pom-pom girls et la danse de l’école. Cela a été fait à mort par tant de séries et de films, et c’est quelque chose que je n’ai jamais eu à l’école parce que je vivais au Royaume-Uni.

Une chose qui m’a frappé est la façon dont Stargirl ne se sent pas comme un film de Disney, elle ressemble plus à un film “Netflix”, c’est des os nus, il n’y a rien de spécial ou de mémorable à ce sujet. C’est un bon ajout à Disney + et on se sent beaucoup plus adulte que le dernier film original, Timmy Failure: des erreurs ont été commises, mais ce n’est pas un film que je voudrais revoir.

Si vous avez un abonnement Disney +, je vous recommande au moins de le vérifier, car je pense que certains téléspectateurs vont se connecter avec ces personnages, mais pour moi, c’était décevant.

Évaluation 2 sur 5

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.