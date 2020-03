Critique de Stargirl – ComingSoon.net

Évaluation:

8/10

Jeter:

Grace VanderWaal dans le rôle de Susan «Stargirl» Caraway

Graham Verchere comme Leo Borlock

Giancarlo Esposito comme Archie Brubaker

Karan Brar comme Kevin Quinlant

Darby Stanchfield comme Gloria Borlock

Écrit par Julia Hart, Kristin Hahn et Jordan Horowitz

Réalisé par Julia Hart

Critique de Stargirl:

Disney +, le service de streaming direct aux consommateurs très fréquenté de la société, est heureusement sans qualificatif. Ce que, exactement, une série Disney + ou un film original est censé être reste merveilleusement ouvert, et du côté des fonctionnalités, nous avons vu des projets aussi divers que la comédie de Noël maladroite Noelle, le cœur qui tire sur une histoire vraie Aller et l’histoire de détective de petit enfant bizarre Échec de Timmy: des erreurs ont été commises. Ajout à cette écurie diversifiée est la semaine Stargirl, un drame à succès basé sur un YA qui vous demande de trouver la magie dans le banal.

Stargirl s’ouvre sur la narration de notre personnage principal Leo (Graham Verchere), un lycéen qui était un cinglé jusqu’à ce qu’il lui attire l’attention indésirable; à partir de là, son objectif numéro un était de se fondre et de ne pas être vu. Jusqu’à présent, cela a plutôt bien fonctionné. Jusqu’à son anniversaire, il rencontre Stargirl (Grace VadnerWaal), une fille qui se présente mystérieusement dans son lycée endormi d’Arizona après avoir été scolarisée à la maison. Elle est tout ce qu’il était mais a abandonné: sauvage, décomplexée, créative et audacieuse. Son style est composé de couleurs vives et de motifs conflictuels et au lieu de souffrir de ridicule et de mépris, son excentricité extrême est invitée et célébrée – après avoir fait un numéro musical impromptu lors d’un match de football du vendredi soir, l’équipe précédemment moche gagne soudainement. Lorsque Stargirl est là, la morosité semble se dissiper; La ville endormie de Leo devient brodée de coutures élaborées, ornée de fleurs et mouchetée de paillettes.

Et, bien sûr, Leo tombe amoureux de Stargirl. Leur relation fleurit et, bien sûr, fait face à certains obstacles. Il serait facile de classer Stargirl comme une fille rêveuse de lutin maniaque, cet archétype distant, inaccessible et sans effort créatif le mieux illustré par Zooey Deschanel dans 500 jours d’été. Ce type est devenu assez fatigué au fil des ans, sans parler d’exister désespérément. L’idée que le même type de personnage serait simplement transplanté au lycée semble donc dégueulasse et ennuyeuse. Mais Stargirl est différente de celles grâce à une simple torsion, établie au début du film et réitérée à plusieurs reprises: elle pourrait en fait être magique.

Non seulement elle fait marquer l’équipe de football, mais il y a un moment merveilleux où elle a un cœur à cœur avec Leo et il commence à pleuvoir. (Gardez à l’esprit que le film se déroule en Arizona.) Leo est déconcerté: cela peut-il être réel? Et, à la fin du film, une question plus importante se pose: est-ce même important? Dans le monde de Stargirl, un numéro musical bien placé des Beach Boys peut avoir le pouvoir transformateur d’un miracle biblique.

Stargirl est un film d’une puissance surprenante; il s’agit d’idées sur la conformité et d’exprimer votre opinion, des idées usagées que l’on trouve dans la plupart, sinon la totalité, des drames pour adolescents classiques. (Le club du petit-déjeuner vient immédiatement à l’esprit.) Mais la co-scénariste / réalisatrice Julia Hart (Couleur rapide) donne au film sa propre ambiance unique; il est sans hâte et magnifiquement, tourné avec parcimonie par Bryce Fortner, laissant les nouveaux paysages mexicains (remplaçant l’Arizona) prendre le cadre de manière étrange et majestueuse. Le film regorge d’adorabilité, agrémenté de détails comme Leo obtenant une nouvelle cravate étrangement conçue chaque année le jour de son anniversaire (un clin d’œil à son père décédé) et son engagement indéfectible envers le “vieux groupe” The Cars. Mais rien de tout cela ne semble écoeurant ou manipulateur, tout cela fait partie du monde que Hart a évoqué. Le maintien du ton et du style, qui ne sont jamais submergés et jamais écrasants, est l’un des atouts clés du film. Vous pouvez dire qu’il était basé sur un matériau YA bien-aimé (dans ce cas, un roman de Jerry Spinelli) mais il ne se sent pas servilement dévoué. Il y a de nouveaux éléments qui n’étaient pas présents dans le livre du tournant du millénaire, y compris un nouveau personnage de soutien étrange et une intrigue secondaire impliquant un blog vidéo géré par la classe. Ces nouveaux détails font Stargirl se sentir encore plus réel et vécu. Même s’il s’agit de Disney +, il manque la sensation moche et saccharine du contenu de Disney Channel en direct, où tout semble trop répété et orienté vers le bâillon.

L’autre point fort est bien sûr les enfants. Alors que le casting est uniformément merveilleux (et il y a quelques performances pour adultes formidables de Maximiliano Hernández et Giancarlo Esposito), Verchere et VanderWaal donnent des performances vraiment étonnantes. Ils sont tous deux tenus de dramatiser un large éventail d’états émotionnels, certains d’entre eux assez subtilement, et ils les accomplissent sans histrionique ni exagération. VanderWaal, en particulier, parvient à donner vie et profondeur à un personnage qui, entre de mauvaises mains, aurait pu être bidimensionnel (et couvert d’étincelles). Au lieu de cela, elle est un personnage pleinement réalisé, qui prend des tours déchirants (en particulier dans une section du film lorsque Leo l’encourage à être plus “normale”) et est capable d’exceller dans des nombres musicaux minutieusement chorégraphiés. Rendre sa performance d’autant plus étonnante: elle n’est pas un acteur professionnel et est surtout connue pour avoir gagné L’Amérique a du talent. De plus, elle n’a que 16 ans. Verchere est aussi merveilleux mais a le rôle le moins voyant, au lieu de cela, il donne des nuances et de la grâce à un personnage qui aurait pu être roulé par Stargirl mais qui maintient la dignité conflictuelle. Il devient à la fois inspiré et inspirant.

Stargirl n’est pas l’original Disney + le plus flashy ni le plus excitant. C’est agréablement discret, le genre de film auquel vous pouvez vous imaginer plier le linge. Mais c’est aussi un film d’une puissance silencieuse, qui vous surprendra et vous laissera ému. Magnifiquement photographié, écrit et exécuté, il jette son propre charme unique et vous laissera complètement enchanté. Il y a une suite au roman plus explicitement centrée sur Stargirl. En espérant que Disney + continue.

Stargirl commencera à diffuser sur Disney + le 13 mars!