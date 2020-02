Critique «Devs»: Thriller FX Sci-Fi d’Alex Garland – Nick Offerman

Je voulais aimer les développeurs. Je l’ai vraiment fait. Je suis un grand fan d’Alex Garland, le cinéaste Ex Machina et Annihilation qui écrit et réalise les huit épisodes du thriller de science-fiction FX (débutant le jeudi 5 mars exclusivement sur Hulu), et j’avais hâte de voir ce que une magie époustouflante qu’il pourrait évoquer dans sa propre série télévisée. Sur la base des trois épisodes avancés que j’ai vus, la vision singulière de Garland est pleinement en vigueur – Devs contient certaines des images les plus étonnantes que j’ai vues à la télévision ces dernières années – mais malheureusement, l’histoire est bloquée à la porte de départ, embourbée vers le bas par un jargon technique dense et un complot de complot frustrant et cryptique.

Pour être juste, Ex Machina et Annihilation étaient également très denses et énigmatiques, mais les deux films ont récompensé notre patience avec des visuels magnifiques et des idées stimulantes sur l’intersection de l’humanité et de la technologie. Devs a certes les visuels, mais les informations manquent. Il a le ton froid et cérébral caractéristique de Garland, mais le rythme est lent. (Cela ressemble parfois à une idée de film de deux heures qui s’est étirée pour remplir huit heures.) Et tandis que les personnages des films de Garland nous ont aidés à nous connecter au matériel intelligent à un niveau humain, les personnages de Devs ne sont tout simplement pas brusquement dessinés assez pour nous faire soigner.

L’histoire est centrée sur les amants Lily (vétéran de Garland Sonoya Mizuno) et Sergei (Karl Glusman de Gypsy), qui travaillent tous les deux pour Amaya, une entreprise technologique de pointe dirigée par la forêt énigmatique (Parks and Rec’s Nick Offerman). Sergei est recruté pour rejoindre l’équipe Devs d’Amaya, où ils travaillent sur un projet top secret connu sous le nom de “La Machine” qui pourrait avoir des implications massives pour la société … mais Sergei ne revient jamais à la maison après son premier jour chez Devs. On dit à Lily qu’il s’est suicidé et on lui montre même des images de caméras de sécurité pour le prouver, mais elle ne le croit pas, et sa recherche de la vérité révèle une obscurité désagréable derrière la façade étincelante d’Amaya.

Devs est, comme le dit un personnage, «étrangement transcendant», avec suffisamment de discussions sur l’informatique quantique, la cartographie des neurones et les multivers pour vous faire tourner la tête. La technologie exposée est certainement impressionnante: «The Machine» semble être un véritable changeur de jeu d’une puissance et d’une portée insondables. (Je ne suis pas autorisé à révéler ce qu’il fait réellement – ce qui est bien, car je ne le comprends pas complètement.) Tout cela ressemble un peu à un rêve ou à un voyage hallucinogène, et Garland est un véritable maître dans la création d’un sens de l’émerveillement et de la crainte avec son style visuel à couper le souffle. (Le siège social d’Amaya est un paradis pour les nerfs de la technologie, niché au fond d’une majestueuse forêt de séquoias, avec des bâtiments élégants aux côtés d’arbres centenaires et une imposante statue d’une petite fille qui plane sur tout cela.) Il suffit presque de boire dans Devs ” grandeur visuelle et laissez ses idées lointaines rebondir autour de votre cerveau. Presque.

Mais la sous-intrigue du complot agit comme une ancre, entraînant obstinément les ambitions montantes des Devs sur terre. La mission de Lily de découvrir ce qui est vraiment arrivé à Sergei est entravée par une exposition intense, des personnages ténébreux et des rebondissements que nous avons déjà vus sur Homeland, ou 24, ou une centaine d’autres thrillers télévisés. Mizuno fait ce qu’elle peut, mais je préfère passer plus de temps chez Amaya et en savoir plus sur ses incroyables innovations que de suivre un autre personnage désespéré alors qu’elle dégringole un autre trou de lapin paranoïaque d’indices de pièces de puzzle. Il est décevant de voir une série avec un si vaste potentiel se retrouver dans un modèle de série télévisée préfabriqué.

Offerman a ici la chance de nous montrer qu’il est plus que Ron Swanson: il est assez bon en tant que Forest, le génie aux cheveux sauvages et discrètement menaçant derrière Amaya. Son attitude naturellement stoïque convient bien au gourou de la technologie, et il ajoute un éclair de méchanceté au regard constant de Forest. Par ailleurs, il est difficile de s’accrocher à quoi que ce soit dans Devs. Il y a une fine ligne entre «mystérieusement intrigant» et «tout simplement déroutant», et les développeurs se retrouvent trop souvent du mauvais côté de cette ligne. J’ai «ooh» édité et «ahh» édité beaucoup tout en m’émerveillant de l’épanouissement visuel de Garland – mais le regarder finit par être moins un régal et plus une corvée.

LA LIGNE INFÉRIEURE TVLINE: Les Devs de FX offrent une technologie cool et des visuels époustouflants, mais l’intrigue est décevante et énigmatique.