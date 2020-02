Critique d’Iván Labanda pour “promotion de la transphobie” dans l’une de ses classes

La controverse n’a pas disparu de «OT 2020» et un nouveau front a été ouvert, dans ce cas, par l’un de ses professeurs, Ivan Labanda, en charge de l’enseignement des cours d’interprétation. Dans l’un de ses derniers exercices, l’acteur a proposé à ses élèves de simuler qu’ils se présentaient à un casting. Bien sûr, j’ai indiqué une série d’antécédents sur le personnage afin d’enrichir l’exercice de performance.

Tout allait bien jusqu’à ce fut au tour de Bruno Alves, chargé d’interpréter une personne qui avait récemment découvert que son partenaire était trans. Au cours de l’exercice, l’enseignant et plusieurs des participants se sont moqués de la performance de son partenaire, quelque chose qui a insulté une grande partie du public.

Cela me semble trois mille fois plus grave que celui de Jésus mais vous voyez que la transphobie ne vous importe plus

– ???? (@todofoba) 9 février 2020

@OT_Oficial Je pense que la communauté trans mérite quelques excuses, puisque vous êtes tellement des porte-parole de l’égalité et de la tolérance avec le mouvement LGBT, le T n’est pas un grille-pain

– jon (@jonlrzblsxt) 9 février 2020

En tant qu’enseignant et personne qui prétend défendre la tolérance, vous auriez dû couper le rire et les blagues à temps, l’intention ne fait rien, mais les faits … des excuses publiques iraient bien demain …

– KRIS ???? (@Ketonto) 9 février 2020

Ni la transsexualité, ni aucune orientation sexuelle ou de genre ne peuvent jamais être moquées ou moquées, du moins pas tant qu’un groupe est ainsi victime de discrimination et subit autant d’attaques presque quotidiennement.

– RAUL ???? ?????????? (@Petriusca) 9 février 2020

Plusieurs téléspectateurs ont également été surpris par l’attitude des candidats, considérant qu’ils avaient récemment reçu un discours sur la diversité sexuelle donné par l’écrivain et scénariste Paco Tomás, qui a regretté que son intervention ne se soit pas reflétée: “La première chose Je leur ai dit que s’ils connaissaient la différence entre l’orientation et l’identité, la dernière chose était que tout ce que je leur avais dit était multiplié par mille en ce qui concernait les identités trans. Cela m’attriste qu’ils aient déjà oublié l’empathie dont je leur ai parlé“.

La première chose que je leur ai dit, c’est qu’ils connaissaient la différence entre l’orientation et l’identité. La dernière chose était que tout ce que je leur avais dit avait été multiplié par mille en ce qui concernait les identités trans. Cela m’attriste qu’ils aient déjà oublié l’empathie dont je leur ai parlé. https://t.co/pCOGYQxjSG

– ???????? ???????????????? ???????????????????? ?????????? (@Srpacotomas) 10 février 2020

Après la vague de commentaires négatifs, le professeur d’interprétation de ‘OT 2020’ s’est excusé: “Rien n’est plus éloigné de mon intention de nuire à la sensibilité de quiconque et encore moins à celle d’un groupe dans lequel je suis inclus.”OT ‘est synonyme de respect et de tolérance. S’il vous plaît, si quelqu’un a été offensé, mes plus sincères excuses“, a-t-il fait remarquer sur Twitter.

De plus, Labanda a clairement indiqué que dès qu’il verrait les triomphes dans sa prochaine classe, il leur parlerait de cette question et admettrait sa culpabilité en tant que responsable de la classe: “Je ne savais pas que cet exercice pouvait ouvrir la porte à cette lecture de la situation. En plus de m’excuser pour la partie qui me touche, je ne laisserai pas cet épisode jeter l’éponge. Ce combat est toujours vivant. “

Rien n’est plus éloigné de mon intention de nuire à la sensibilité de quiconque et encore moins à celle d’un groupe dans lequel je fais partie. OT signifie respect et tolérance. S’il vous plaît, si quelqu’un a été offensé, mes plus sincères excuses. ?????????? https://t.co/iwRPUnv4X4

– Ivan Labanda (@ivanlabanda) 9 février 2020

Édition controversée

Ce n’est pas la première controverse liée à l’orientation et à l’identité dans ‘OT 2020’. Il y a deux semaines à peine, le cas de Jesús Rendón est devenu viral. L’Andalou a provoqué la colère des fans de l’émission en versant certains commentaires homophobes et machos lorsque certains camarades de classe ont décidé de se maquiller et de s’habiller avec les vêtements de leurs camarades de classe.

