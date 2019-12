Critique du film Little Women (2019) | Screen Rant

Basé sur le roman de 1868 écrit par Louisa May Alcott, Petite femme est une histoire qui dure depuis plus d'un siècle et demi, avec des adaptations en cours pour la scène, le cinéma et la télévision au fil des ans. Racontant l'histoire de quatre sœurs qui ont atteint la majorité dans les années qui ont suivi la guerre civile américaine, Little Women traite des thèmes de la famille, du mariage et de la manière dont les filles trouvent leur chemin dans la vie. Le récit de la maturité a résonné auprès des femmes et des filles de tous âges depuis des générations et semble prêt à le faire pour beaucoup à venir. La dernière itération de Little Women présente une distribution d'ensemble d'artistes à la fois établis et prometteurs qui insufflent une nouvelle vie au conte classique d'Alcott. Les petites femmes de Greta Gerwig tissent une histoire de passage à l'âge adulte sincèrement sincère et douloureusement honnête avec d'excellentes performances de l'ensemble de sa distribution.

Little Women suit les quatre sœurs de March – Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Amy (Florence Pugh) et Beth (Eliza Scanlen) – qui vivent avec leur mère Marmee (Laura Dern) et passent beaucoup de temps avec leur voisine et amie Laurie (Timothée Chalamet). Le franc-parler Jo rêve de devenir écrivain et de ne jamais s'installer pour se marier, tandis que Meg et Amy visent toutes deux à épouser de bons hommes. Beth, la plus jeune, est une pianiste habile avec un bon cœur. Cependant, à mesure que les quatre sœurs et Laurie grandissent, elles doivent toutes faire face à tout ce qui peut changer alors qu'elles font face à l'amour, la perte, le mariage et le chagrin. S'étendant sur deux périodes à sept ans d'intervalle, Little Women présente les sœurs March lorsqu'elles sont adolescentes et pré-adolescentes et plus tard lorsqu'elles sont adultes.

Gerwig a réalisé Little Women en plus d'adapter le scénario de l'histoire originale d'Alcott, elle-même publiée en deux parties, l'une suivant les jeunes vies de mars et l'autre leur vie d'adulte. Au lieu de raconter l'histoire en deux parties distinctes, le script de Gerwig tisse les périodes ensemble, racontant des récits parallèles qui se complètent et fonctionnent bien pour montrer à quel point chaque sœur a changé en grandissant. Il est utilisé pour un effet particulièrement déchirant dans une séquence montrant la maladie de Beth en tant que jeune fille et plus tard dans la vie, au cours de laquelle Jo tente de la soigner. Dans cette scène, et toutes les autres, Gerwig se révèle être une réalisatrice adepte, élégante et sincère. L'amour et le soin que Gerwig a mis dans l'adaptation des histoires des sœurs March est évident dans le scénario et la mise en scène de Little Women, offrant une nouvelle vision de l'histoire bien-aimée d'Alcott qui respecte ses thèmes originaux.

Dans Little Women, Gerwig se reforme avec Ronan, qui a joué dans le premier film du réalisateur solo, Lady Bird en 2017. Le duo se révèle une fois de plus être une force avec laquelle il faut compter alors que Ronan brille comme Jo March, merveilleusement impétueux et opiniâtre. Mais alors que Jo est peut-être la petite femme la plus proche d'un seul protagoniste, et Ronan porte bien ce rôle principal, le script de Gerwig s'assure de donner à chacune des sœurs de mars leur dû. Watson apporte beaucoup de profondeur et d'empathie à Meg, tandis que Amy de Pugh a un acier qui lui permet de se tenir à côté de Jo de Ronan d'une manière fascinante à regarder. Beth de Scanlen a tout le charme doux dont la sœur cadette de March a besoin. Dern et Meryl Streep complètent la distribution féminine exceptionnellement forte, apportant respectivement une sensibilité à la chaleur et au froid. Enfin, Gerwig se retaille avec une autre star de Lady Bird en interprétant Chalamet comme Laurie, et le jeune acteur excelle dans le rôle, apportant du cœur et de la fanfaronnade dans une égale mesure. Le duo à l'écran de Chalamet et Ronan illumine à nouveau l'écran avec leur chimie, bien que cette fois en tant que Jo et Laurie.

En fin de compte, Gerwig's Little Women est une histoire sérieuse de femmes qui peut avoir lieu au lendemain de la guerre civile mais qui résonnera tout de même avec le public moderne. Gerwig apporte des sensibilités modernes à Little Women, en particulier dans la critique entièrement subtile du film de ceux qui déprécient les histoires écrites sur et pour les femmes. Pourtant, le film de Gerwig se concentre en grande partie sur les subtilités de la vie de ses personnages féminins, relatant leurs hauts et leurs bas avec un soin qui confirme la dévotion du réalisateur à dépeindre honnêtement ces histoires. Il y a quelques problèmes de rythme de Little Women, car le film a l'impression d'avoir plusieurs points de terminaison naturels, puis continue pour que les téléspectateurs ressentent chaque instant de sa durée de fonctionnement de plus de deux heures. Pourtant, une fois le film terminé, ces mêmes téléspectateurs souhaiteront retourner immédiatement dans le monde que Gerwig a conçu pour cette dernière adaptation de Little Women.

Dans l'ensemble, Little Women est un merveilleux conte de passage à l'âge adulte qui plaira au public de tous âges, en particulier aux fans de l'histoire d'Alcott. Gerwig a peut-être donné sa propre impression aux sœurs March, mais il est clair qu'elle a beaucoup de respect pour le travail original d'Alcott; la chaleur de cet amour et de ce respect se reflète dans chaque scène de Little Women. De plus, Little Women devrait être un concurrent majeur de la saison des récompenses, et toutes les nominations (et victoires) que Gerwig, Ronan et Chalamet reçoivent sont sans aucun doute méritées. Bien que le travail d'Alcott ait été adapté à plusieurs reprises auparavant, le film de Gerwig pourrait à juste titre devenir l'adaptation définitive, car le réalisateur livre un chef-d'œuvre intemporel qui met en valeur non seulement ses talents d'écrivain et de réalisateur, mais la compétence phénoménale de l'ensemble du casting du film.

Petite femme joue maintenant dans les cinémas américains à l'échelle nationale. Il dure 134 minutes et est classé PG pour les éléments thématiques et le tabagisme bref.

