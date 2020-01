Critique du film ‘Timmy Failure: Mistakes Were Made’

2016 a été une année marquante pour Sundance lorsque Netflix et Amazon ont commencé à acheter les plus grands films à la mode du festival. En 2017, les services de streaming ont présenté la plupart de leurs films originaux en première à Sundance. C’était un vrai signe de la dynamique changeante de l’industrie. Les studios achetaient des films indépendants pour les mettre en salles. Maintenant, les services de streaming n’achetaient pas seulement du contenu, mais ils utilisaient le festival pour générer du buzz pour leurs propres projets. 2020 marque le Sundance où Disney + a emboîté le pas avec Timmy Failure: Mistakes Were Made.

Winslow Fegley et Total | Disney +

Un film pour enfants est également une rareté à Sundance. Ils programment un bloc familial, généralement trois titres au maximum. C’est là que Timmy Failure s’intègre. Ce sera sur Disney + le vendredi 7 février.

Rencontrez Timmy Failure

La première chose que Timmy Failure (Winslow Fegley) veut que vous sachiez, c’est comment il a obtenu ce nom de famille. C’est une malheureuse histoire de famille mais il est tout à fait un succès. Il veut lancer sa propre agence d’enquête qui est assez ambitieuse pour un élève de cinquième année.

Timmy doit d’abord terminer ses études où les enseignants se plaignent qu’il est distrait. Il est. Il est sur un complot d’invasion russe et s’il a raison, cela a priorité sur les cours de gym. Il voit également ses camarades de cinquième (Chloé Coleman, Ruby Matenko, Kei) comme des distractions, mais ils le soutiennent. Il a également un ours polaire pour animaux de compagnie nommé Total, comme l’un d’eux.

À quoi ressemble l’enfance pour un enfant

Timmy vient avec sa vie mondaine en s’imaginant dans des situations absurdes et surréalistes. Il s’imagine au milieu d’une comédie musicale à Broadway. Il imagine la détention comme une prison, aussi dure que The Shawshank Redemption.

Winslow Fegley | Institut Sundance

La façon dont il imagine les autres est encore plus extrême. Il imagine sa mère (Ophelia Lovibond) et son petit ami Crispin (Kyle Bornheimer) vandaliser et sa rêverie sur le psychiatre de Crispin est encore moins flatteuse.

Timmy Failure est drôle parce que c’est vrai

Ces séquences d’imagination sont amusantes car elles reflètent ce que l’on ressent vraiment quand on est enfant. L’école se sent sous Timmy quand il a de vrais mystères à résoudre. Ce que l’enfant ne ressent pas comme l’école primaire est en dessous d’eux, mais il est important d’apprendre à socialiser et à recevoir une éducation de base.

De même, Timmy a également affaire à une nouvelle mère célibataire. Le film a une douce perspective sur ces problèmes de vie très liés. Il capture être un enfant avec des plans qui ne conviennent pas aux autres enfants ou adultes.

Timmy Failure: des erreurs ont été commises | Disney +

Le réalisateur de Spotlight, oscarisé, Tom McCarthy donne à Timmy Failure un ton nettement plus léger que ses films pour adultes. Son scénario avec le romancier Stephan Pastis établit un bon équilibre entre ce complot russe scandaleux qui est réel pour Timmy. Le film le rend crédible sans perdre la réalité. Même avoir un ours polaire comme personnage principal n’est pas exagéré. Total n’essaie pas de voler des scènes. Il est juste un ours et il aidera Timmy s’il en a besoin.

Timmy Failure est une victoire pour les films originaux Disney +. Il pourrait certainement y avoir une franchise Timmy Failure. Ils feraient mieux d’en faire autant que possible avant que Fegley ne grandisse, bien que l’adolescent Timmy soit aussi amusant.