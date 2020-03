Critique du «miroir public» pour avoir invité l’avocat de La Manada à analyser la nouvelle loi sur la liberté sexuelle

Le Conseil des ministres a approuvé mardi le projet de loi pour la garantie globale de la liberté sexuelle. Une histoire qui a copié les rassemblements du matin à la télévision, comme dans le cas de «Miroir public». Le programme de Susanna Griso a appelé plusieurs collaborateurs sur la table et, grâce à un appel vidéo, lié à Agustín Martínez, connu pour avoir exercé en tant qu’avocat de la défense dans l’affaire La Manada.

Agustín Martínez, dans «Miroir public»

L’avocat a montré son indignation face à la nouvelle loi qui, selon lui, “va à l’encontre de l’Etat de droit”. “Le «je vous crois» n’était rien d’autre qu’un slogan de traduction difficile à une procédure judiciaire “, a déclaré Martínez, qualifiant les déclarations de Carmen Calvo de” ministre de l’égalité “de très graves:” Quand il a dit que les femmes doivent être crues oui ou oui … C’est totalement absurde ” .

L’avocat a également souligné “un succès” dans cette réforme: “Le fait que les femmes qui ont été volontairement droguées par l’agresseur ou qui ont été violées dans un état d’inconscience. Cela devrait être considéré comme un viol car il n’y a aucun moyen de prouver le déni”, a-t-il célébré.

Les critiques de plusieurs spectateurs n’étaient pas attendues, dont celle d’un représentant de United We can comme Pablo Echenique, qui a qualifié de “honte” la participation de l’avocat de La Manada. “Il a emmené l’avocat de cinq violeurs qui ont agressé sexuellement une femme à Sanfermines, a enregistré la violation multiple sur vidéo, l’a partagée et s’est vantée de “l’exploit”, a déploré le député.

Seulement oui c’est oui

Avec les changements de législation promus par le Ministère de l’égalité commandé par Irene Montero, il ne sera pas nécessaire que la violence ou l’intimidation soit considérée comme une violation et le harcèlement occasionnel ou de rue est criminalisé pour la première fois. En outre, la proclamation du “seulement oui ou oui” est promulguée, précisant qu’il n’y aura pas de consentement à condition que la victime “n’ait pas exprimé librement des actes extérieurs, concluante et sans équivoque, sa volonté expresse de participer à l’acte sexuel “.

