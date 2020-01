Critique finale de la série Star Wars Resistance: “The Escape” / Film

La fin de Star Wars Resistance se sent comme un paradoxe, fini et inachevé. Tant de possibilités n’ont pas été touchées au cours de la saison précédente, mais tant de choses se sont révélées dans la finale qui offre une fermeture qui se sent décisive et ouverte sans être un cliffhanger. Toutes les petites humanités du passé bouillonnent en émotions fortes dans la finale «The Escape».

Tam Ryvora (Susie McGrath) et Jace Rucklin (Elijah Wood) observent que le Premier Ordre dévaste les Éosiens, qui s’allient brièvement avec le Colosse dans «Le Nouveau Monde». Le génocide horrifie Tam mais plaît à Rucklin. À l’aide de son ancien comlink, Tam relaie un message codé à l’équipe Fireball sur le Colossus. Kaz (Christopher Sean) et Neeku (Josh Brener) le décode et présume que Tam veut rentrer à la maison.

Retourner à la maison

Plusieurs compromis et mises en garde stratégiques enrichissent les divers processus de pensée de chaque personnage. Le déchiqueteur de Kaz est ravi d’espérer que Tam veut revenir, mais il a également grandi pour faire preuve de prudence à l’idée. Notez comment il dirige une idée via Yeager et le capitaine Doza (Jason Hightower) plutôt que de prendre la décision de lui-même. Oui (Scott Lawrence) est sceptique bien qu’il veuille que Tam revienne. Bien qu’il soit un ancien officier réformé de l’Empire, Doza rejette l’idée de sauver un Tam probablement défectueux parce qu’il connaît raisonnablement le piège potentiel. Pourtant, il entend Venisa (Tasia Valenza) déclare et met en garde contre le fait que Yeager et Kaz doivent prendre une navette du Premier Ordre.

Le message codé de Tam mentionne l’ancien animal de compagnie de Neeku “Bibo” (que je considère comme l’un des meilleurs épisodes de la saison un en raison de sa vivacité de tranche de vie) et fait naître la nostalgie de l’équipe Fireball. L’attention de la résistance au réglage accentue les émotions lorsque Kaz et Yeager décident de rencontrer Tam au premier ring de course dans lequel Kaz s’est écrasé. Ils discutent du bon vieux temps, un reflet brut de la simplicité de vie que le Premier Ordre leur avait volé.

Intrigue de méchant

Le méchant mise pour l’agent Tierny (Sumalee Montano) et le commandant Pyre (Liam McIntyre) sont définies par l’apparence holo du chef suprême Kylo Ren (exprimé non par Adam Driver mais Matthew Wood). Son utilisation terrifiante de la Force ressemble à un service de fans, car c’est la première fois que le potentiel terrifiant de la Force est jamais vu sur Résistance, et étend sa logique interne (autre que Kel et Elia a laissé entendre qu’il est sensible à la Force).

Le Premier Ordre finit par se terminer. Tierny rencontre sa fin thématique où elle se soumet à l’institution qui l’a choyée et la laisse maintenant périr. Bien qu’il soit considéré comme plein d’espoir, Jace s’enfonce dans un territoire irrémédiable et il reçoit un karma «Ce qui se passe fait le tour»; Tam se rend compte que certaines personnes méritent d’être abandonnées. Ces moments où les auto-sabotages du Premier Ordre suggèrent qu’il s’est peut-être défait plus que jamais la Résistance, bien que sans le contexte de Rise of Skywalker.

Le Colosse se bat

La résistance mise sur cette étincelle qui la rend spéciale des autres productions de Lucasfilm: une proximité avec la dynamique civile. Doza descendant de sa tour pour révéler la mission de Kaz et Yeager aux civils finit par récompenser le moral des civils, qui ont des sentiments différents. Le Grevel égoïste (Dee Bradley Baker) est déterminé à les laisser derrière lui, mais tante Z (Tovah Feldshuh), qui devait beaucoup à Kaz, les rallie. Les civils ne se joignent pas à une cause de la Résistance, mais ils sont prêts à défendre la leur. Tous les membres de la communauté Colossus, la barmaid, Flix et Orka (Jim Rash et Bobby Moynihan), le concierge à tête bouffante connu sous le nom d’Opeepit, le vendeur Gorg Bolza, Synara, Mika Gray, Kel et Eila, et tous les autres visages anonymes mettent tous leur poids en commun.

Terminé et inachevé

Il y a un sentiment de «c’est tout?» Au moment où la Résistance passe au noir. La résistance ne donne aucun épilogue – peut-être pour éviter avec précaution de contourner la chronologie de Rise of Skywalker car le Lucasfilm Story Group ne le publiera probablement pas – et aucun sentiment de sécurité à 100%. Il y a encore un gâchis en train d’être nettoyé à bord du Colossus (“C’est le prix de la liberté”, dit tante Z). Bien que leur principale menace soit partie, ils sont toujours en pleine guerre et le Premier Ordre existe. La résistance ne taquine pas les arcs continus directs, bien qu’elle ne laisse jamais tomber un cliffhanger ou insinue des fils lâches. Cela laisse le Colosse toujours dans une position où il est toujours en fuite.

Cela rend ses coupures au noir en quelque sorte un exploit, car il ne rejette pas les inquisitions raisonnables en soulignant l’importance d’un moment. Yeager ne comprend pas pourquoi il a hésité à prêter un navire de course promis et c’est un choix patriarcal non examiné. Kaz ne considère pas sa famille Hosnian Prime ou la Résistance élargie, et la connaissance de l’annihilation éosienne indigène devrait peser sur le capitaine Doza (voir ci-dessous). Mais même si ces questions ne sont pas méditées, la coupe au noir décisive est prudente et ne rend jamais les incertitudes persistantes non pertinentes. Certains pourraient dériver de l’insatisfaction. Cela peut ressembler à une finale de mi-saison plutôt qu’à une finale de série.

Mais l’image finale en vaut la peine. Il y a une subtilité frappante quand Tam regarde Venisa Doza et demande, “Permission de monter à bord?” Comme si elle était toujours conditionnée par la bureaucratie du Premier Ordre. J’ai dit auparavant dans la première saison que j’avais envisagé comment l’intégration de Tam dans le Premier Ordre se déroulerait, et maintenant je m’interroge sur sa réintégration dans sa maison. Il y a le coup final le plus réconfortant: juste Tam et sa famille ont trouvé des boissons en train de prendre. C’est la survie. Bienvenue à la maison.

Petits morceaux et extrémités lâches

Bien qu’il n’y ait pas de raison d’histoire immédiate pour que Doza connaisse le sort (implicite) des Aeosians, le problème de magnétisation non malveillant de Colossus envers la communauté Aeosian mérite une introspection.

J’ai supposé que Nena allait refaire surface à un moment donné puisque son destin était dans l’air.

Alors que seuls les téléspectateurs passionnés l’attraperont, l’ami extraterrestre de Jace et Lin a été laissé sur le Colosse. Je peux seulement supposer que Jace et Lin sont tous les deux morts.

Je suis déçu que B1 et ses droïdes séparatistes ne soient pas apparus dans la bataille finale, compte tenu des compétences de réparation de Neeku.

Je me suis plaint auparavant de la dynamique sous-développée de Tam et Neeku, alors j’ai pressé quand des ouvertures sont faites de leur histoire quand Neeku reconnaît son message codé et qu’ils ont leurs retrouvailles.

