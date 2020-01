Critique «Little America»: le meilleur spectacle sur Apple TV Plus

HISTOIRES CONNEXES

Apple TV +, lancée il y a deux mois, présente sa première série vraiment inspirante dans Little America, une série charmante et émouvante sur la vie des immigrants en Amérique.

Little America, qui débute le 17 janvier avec trois épisodes, est une anthologie scénarisée dans laquelle chaque épisode autonome est basé sur une histoire vraie qui a été initialement présentée dans Epic Magazine. Chaque épisode (qui, heureusement, dure une demi-heure) a non seulement une nouvelle histoire et un nouveau casting, mais est également dirigé par différents scénaristes et réalisateurs. C’est un choix intelligent: l’expérience des immigrés n’est pas universelle, et la série reflète cette vérité en faisant en sorte que chaque épisode soit distinctement différent – narrativement et culturellement, de la langue aux choix musicaux.

L’immigration a toujours été un sujet de discorde et de discussions, mais les conversations n’ont fait que s’intensifier – et s’intensifier – ces dernières années. Naturellement, la télévision a reflété cela avec une augmentation notable des séries et des histoires liées à l’immigration. Pendant un certain temps, ces intrigues ont été généralement reléguées au trope du mariage de la carte verte (Will & Grace, Parks & Recreation, innombrables feuilletons), mais récemment, nous avons vu le sujet abordé avec plus d’urgence et de nuances. Des sitcoms comme One Day at aTime et Superstore ont présenté des histoires intelligentes (et humoristiques!) Sur les immigrants sans papiers, tandis que les nouvelles séries Sunnyside et Party of Five articulent toute leur prémisse sur le sujet. Les résultats finaux varient (Sunnyside était une sorte de gâchis; Superstore a eu une finale incroyable l’année dernière), mais juste l’existence est à la fois notable et importante.

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne Little America. Développé par Lee Eisenberg et marié à Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon (The Big Sick), Little America adopte souvent une approche différente avec des résultats éblouissants. En raison du format de la série, nous avons découvert de nombreuses personnes et histoires diverses. La série commence par «The Manager», sur un garçon de 12 ans qui finit par diriger seul l’hôtel de sa famille après que ses parents ont été déportés en Inde. (Il passe des années à essayer de comprendre comment les aider à revenir, même en utilisant un concours d’orthographe pour gagner un voyage à la Maison Blanche afin qu’il puisse plaider sa cause directement.) “The Cowboy”, un épisode souvent excentrique et délicieux, suit un étudiant diplômé nigérian qui fréquente l’école de l’Oklahoma et s’immerge dans la culture des cowboys. Dans «The Jaguar», un adolescent sans papiers devient un joueur de squash compétitif tueur; Dans “The Son”, qui est de loin le meilleur et le plus bel épisode de la saison, un gay quitte la Syrie pour sa sécurité – et trouve un allié dans le plus grand fan de Kelly Clarkson au monde.

Le format d’anthologie de Little America est sa plus grande force, car si un épisode tombe à plat («Le silence», qui se déroule pendant une retraite de méditation silencieuse, n’était pas mon préféré), vous pouvez trouver quelque chose de différent et peut-être mieux dans le suivant ( «The Baker», à propos d’une femme ougandaise qui a lancé sa propre entreprise de biscuits, m’a reconquis). Et en évitant principalement l’utilisation d’acteurs de renom (seulement une petite poignée de visages étaient familiers), d’écrivains et de réalisateurs, Little America promeut de nouveaux talents, en grande partie non blancs, à l’écran et dans les coulisses. (Little America est déjà renouvelé pour une deuxième saison, et j’espère que cette tendance se poursuivra).

Bien que les épisodes décrivent clairement les difficultés – du sentiment de perte et de déplacement aux horribles actes de violence – Little America préfère ne pas y habiter ou se noyer. Certes, certains peuvent trouver cela faux et non authentique, ce qui est une critique valable. Little America, malgré la différence entre les histoires individuelles, a tendance à adopter une approche globale similaire pour chaque épisode: elles sont parfois prévisibles, rarement surprenantes et généralement débordantes de positivité. Chaque épisode est soigneusement emballé; comme sur des roulettes, je me suis retrouvé à déchirer autour de la même minute pour la moitié d’entre eux.

On peut affirmer que cela ne fournit pas le regard le plus honnête sur la vie des immigrants en Amérique – ce qui, dans une certaine mesure, est certainement vrai – mais à l’inverse, cela réussit à nous montrer un côté différent des histoires que nous sommes tellement utilisés à. Ce n’est pas prétendre que ces réalités plus dures n’existent pas, ni impliquer que venir en Amérique est une solution. Little America essaie de fournir un regard véridique mais optimiste sur l’expérience des immigrants, et cela réussit surtout.

LA LIGNE INFÉRIEURE TVLINE: Little America est drôle, poignant et réconfortant – ce qui la distingue des autres premières offres d’Apple TV +.