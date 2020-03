Critique rétro: Girl Meets World

“Je vais conquérir le monde.” “Girl Meets World”, la suite de Disney Channel au classique TGIF “Boy Meets World” était tout ce dont elle avait besoin, mais pas tout à fait.

La série suite reprend avec Cory et Topanga 13 ans après la fin de “Boy Meets World”, maintenant les parents du titulaire “Girl;” Riley. Maintenant, c’est au tour de Riley de grandir et de découvrir le monde tandis que Cory a glissé dans le rôle de M. Feeny en tant que professeur et mentor.

La distribution est remplie de versions plus jeunes de la distribution originale. Avec Maya, Lucas, Farkle et Augie remplaçant les rôles initialement remplis par Shawn, Topanga, Minkus et Morgan.

Alors que “Boy Meets World” était un jeu amusant à regarder les vendredis soirs dans le cadre de la programmation ABC ABC TGIF des années 1990, “Girl Meets World” est une pièce de nostalgie qui cherche à raconter l’histoire tout en la faisant avancer. Dans cette veine, “Girl Meets World” frappe parfaitement chaque note. Mais, le ton semble de temps en temps guindé. Alors que toutes les émissions de TGIF deviendraient un peu idiotes dans le cadre de leurs efforts pour être familiaux, “Boy Meets World” n’a viré dans le domaine du fromage que pour ses épisodes d’Halloween. Alors que «Girl Meets World» continue la fête du fromage d’Halloween, il devient aussi vraiment ringard dans d’autres épisodes. Un épisode a un grand message faisant avancer le récit global de la série, tandis que le suivant a une marionnette tater tot parlant comme une conscience pour les personnages principaux. En termes simples, sa présence sur Disney Channel l’a rendu décousu tandis que la série originale diffusée sur ABC lui a donné une licence plus créative et un attrait plus large.

En tout, j’aime la nostalgie de «Girl Meets World». J’apparais à chaque fois qu’un personnage de «Boy Meets World» apparaît. Les comparutions de Shawn, Feeny, Minkus, M. et Mme Matthews, Eric et M. Turner ramènent un sentiment de joie qui me manque depuis l’enfance. Même les apparitions du fantôme du père de Shawn, Chet; L’ex-petite amie de Shawn, Angela; et le frère de Shawn, Jack; a donné une belle clôture à son histoire. L’échec de “Girl Meets World” vient de ce sentiment que Moe est comme un moyen de résumer l’histoire de Shawn dans un tiers des épisodes plutôt que de faire avancer l’histoire de Riley.

Dans l’ensemble, ce spectacle a eu l’occasion de suivre les traces de son prédécesseur et d’être une icône culturelle pour les enfants de cette génération; quelque chose qui leur ferait sourire en tant qu’adulte et dont on parlerait pendant des années. Au lieu de cela, «Girl Meets World» ressemble à une occasion manquée. C’est un jeu amusant qui sera un échec sur le radar des années plus tard. Que ce soit à cause des contraintes de Disney Channel ou d’un échec des créateurs et des producteurs, je ne sais pas. C’est en partie un redémarrage, une partie de la suite et un peu comme “Superman Returns”, on dirait qu’il aurait dû en choisir un et le coller. C’est 3 saisons amusantes, mais pas une que je vais remonter dans des années.

Classement: 2,5 étoiles sur 5.

Qu’avez-vous pensé de “Girl Meets World?” Comment cela se compare-t-il à «Boy Meets World?»

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

