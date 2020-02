Critiques de Fran Rivera pour son alarme sur le coronavirus dans «Miroir public»: «Ça me fait beaucoup peur»

Fran Rivera est devenu la cible de critiques après sa dernière apparition dans «Public mirror». Le torero est venu en tant que tertullien au programme Susanna Griso et de la table Il a proclamé sa panique du coronavirus malgré les appels continus au calme des médecins et des experts de la santé. Jusqu’à présent en Espagne, neuf cas ont été détectés.

Fran Rivera, dans «Miroir public»

Bien qu’il ne soit pas considéré comme «rien d’hypocondriaque», Rivera n’a pas caché sa peur de la propagation de la maladie: «Je suis plus alarmiste que vous tous, pour cela je suis très lâche. Je crois que les gouvernements ne sont pas préparés à ce qui s’en vient et alors que la panique se propage … “, il a baissé puis donne son avis, sans fondement apparent:”Je pense que ce qui s’en vient est beaucoup plus grave qu’il n’y paraît. J’ai très peur et je suis très inquiet“.

Susanna Griso a fait un appel au sens, plus préoccupée par ce qui pourrait arriver dans des endroits comme l’Afrique ou l’Inde, faisant confiance au système de santé espagnol. “Nous avons un très bon système de santé et la mortalité ici est très faible”, a déclaré la présentatrice, mais Rivera n’a pas laissé ses treize ans: “Avec tout ce que vous dites, je n’ai pas vu un millier de personnes fermer dans un hôtel et des villes proches de la grippe normale, et je n’ai pas vu la police se préparer comme elle se prépare. Ce que nous vivons vient d’un film hollywoodien“.

Aujourd’hui, Susanna Griso a emmené Espejo Público comme “spécialistes” pour parler du coronavirus au torero Fran Rivera et à l’aristocrate Cayetano Martínez de Irujo. Cela crée l’alarmisme et la désinformation des médias en Espagne. pic.twitter.com/l1g46IcwXy

– Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 26 février 2020

Le journaliste d’Antena 3 a fait écho aux chiffres (le coronavirus a un taux de mortalité de 2%, inférieur à celui d’une grippe régulière), tout en préconisant de ne pas douter des chiffres et des références proposés par le des experts Rivera a alors rappelé qu’il souffrait de la grippe aviaire: “J’ai eu la grippe aviaire et avec ça il n’y avait pas ces contrôles pour fermer les villes. Cela me fait beaucoup peur“, s’est installé.

Cayetano Martínez de Irujo pense aussi

Cayetano Martínez de Irujo était un autre des invités de la matinée et, en plus d’analyser la crise du secteur agricole, il a eu le temps de donner son avis sur la maladie qui est à l’origine de toutes les conversations: “Nous avons déjà des problèmes sur le terrain et maintenant le coronavirus arrive “, a-t-il dit, inquiet car” il se propage à des niveaux inattendus et comporte des risques “.

Ils sont plus effrayants que le coronavirus

– Mari Luz (@ Mariluz100860) 26 février 2020

Spécialiste de Fran Rivera. Comment est-ce permis? Ce dégoûtant des programmes indésirables. #crack

– Moi !! (@ JayceeTapia6) 26 février 2020

Il n’y a rien de vrai ou de prouvé dans ce que ces deux-là viennent de dire, sauf “Je suis un lâche”.

Il nous arrive peu de choses avec ces référents de jaune.

– ????[???????????????????? ????????????????????????????????]???? ? (@Black_StrobeS) 26 février 2020

Ce sont les mêmes pour un q cassé pour une déchirure; eh bien, ils sont vraiment inutiles

– Maite (@ Maite09026067) 26 février 2020

L’OMS recommande d’ignorer Fran Rivera dans absolument rien, qu’il s’agisse de coronavirus, de politiques économiques ou de maltraitance animale.

– Bender The Offender (@BenderOfuscado) 26 février 2020

