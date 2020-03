Crochet entre Ferre et Avilés pour le vol de nourriture dans ‘Survivientes 2020’: “C’est une mauvaise personne”

Loin – bien que conscient – de la crise des coronavirus, Les concurrents des «survivants» continuent d’avoir leurs différends particuliers aux Cayos Cochinos. Elena Rodríguez a obtenu le sauf-conduit pour voler toute la nourriture qu’elle voulait du côté des mortels, pendant qu’ils cachaient ce qui était possible. Cependant, une fois sur place, Elena a ressenti des remords de conscience et a déclaré qu’elle ne voulait pas tout leur voler, ce que José Antonio Avilés n’a pas oublié: “Vous voulez vous sauver de la nomination”, lui a critiqué son partenaire. Pendant ce temps, des mortels ont critiqué l’attitude d’Avilés et de Rocío Flores: “En plus de rire avec peu de honte “, a déclaré Cristian Suescun.

José Antonio Avilés et Ferre, face à

Dans l’émission du jeudi 19 mars, Jorge Javier Vázquez a souhaité connaître l’opinion des deux parties sur l’événement, qui s’est terminé par un carrefour de cris et d’accusations. “Bien sûr, ça faisait mal”, a déclaré Ferre, convaincu qu’Elena ne voulait voler que deux ou trois canettes, contre Avilés et Rocío Flores. “Ils voulaient nous laisser sans rien “, a critiqué l’ancien” Gandía Shore “, qualifiant l’attitude des deux” d’être une mauvaise personne “..

Rocío Flores est entré dans le chiffon de la Palapa: “J’aurais aimé que ce soit l’inverse et que Cristian et Nyno soient allés sur notre plage, pour voir comment aurait été l’histoire. Ce que je ne vais pas faire, c’est pleurer, parce que j’ai Je suis restée sans nourriture aussi “, a dénoncé la fille d’Antonio David Flores. Avilés a précisé sa position: “J’aurais volé tout ce que je pouvais, vous ne pouvez pas remettre en question tout ce que le programme propose “, a-t-il défendu, critiquant qu’ils ne les avaient aidés à pêcher à aucun moment cette semaine.

“Il chuchote toujours”

Cristian a rejoint les protestations de son partenaire: “Si cela ne tenait qu’à vous, Avilés, vous ne nous auriez rien laissé.” Ferré, qui était soutenu, est allé plus loin dans ses accusations: “Les gens vous ont trempé, tout le monde vous a trempé dans ce programme“Il a reproché au journaliste. Jorge Javier a demandé à l’Andalou s’il croyait qu’Avilés était une bonne personne, à laquelle, plus détendu, il a répondu:” Je pense qu’il a des antécédents, mais il a beaucoup à dire. Il chuchote toujours. “Avilés avait réservé une dernière provocation:”Lui, qui se donne des coups de poitrine comme une bonne personne, puis complote avec Nyno pour nommer Barranco“

.