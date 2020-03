Croquis originaux d’Akira Toriyama sur Chrono Trigger

Le 11 mars 1995, la Super Nintendo est arrivée l’un des meilleurs jeux vidéo de l’histoire et le plus remarquable de son genre: Chrono Trigger, avec une histoire mêlant le meilleur de la fantaisie, de la science-fiction, du voyage dans le temps, des créatures magiques et des héros et héroïnes colorés qui, encore aujourd’hui, 25 ans plus tard, captivent toujours les joueurs.

La fabrication de ce jeu était en charge de la crème et de la crème de la créativité japonaise des années 90, parmi lesquelles on peut souligner Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy), Yuji Horii (Dragon Quest), Yasunori Mitsuda, Nobuo Uematsu et le Maître Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball en tant que concepteur des personnages.

Pour célébrer l’anniversaire, Toriyama a publié une image sur son blog personnel du magazine V – Jump «Chrono Trigger Strategy Special Feature» où ses croquis originaux des personnages peuvent être vus.

«Au départ, chaque personnage a l’air intelligent. Vous pouvez sentir comment la personnalité du personnage se solidifie lorsque vous dessinez »peut être lu dans le texte qui accompagne cette image sur le processus créatif de« Dr.Toriyama ».

Chrono Trigger est considéré comme le meilleur jeu de la période Hesei, qui a duré 30 ans (du 8 janvier au 1er mai 1989). Le jeu de 1995 raconte l’histoire de Crono, qui assiste à la célébration des 1000 ans du royaume de Gardia. Là, il rencontre Marle, avec qui il se lie rapidement d’amitié, et ensemble ils vont tester un appareil de téléportation développé par un ami inventeur de Crono, Lucca. En essayant de fonctionner, la machine réagit avec le collier que porte Marle; un portail mystérieux s’ouvre et absorbe la jeune femme, mais pas le collier. Crono prend le collier et Lucca active à nouveau la machine, envoyant Crono via le même portail. Le jeune homme apparaît dans une forêt, et après avoir trouvé une ville voisine, il se rend compte qu’il a voyagé 400 ans dans le passé … Et c’est le début d’une grande aventure dans laquelle nous voyageons dans un passé lointain, le présent et l’avenir le plus éloigné.

.