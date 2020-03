Crossover ‘Chicago PD’ / ‘FBI’: Tracy Spiridakos ’Upton sur CBS Series

Le concert temporaire de Hailey Upton au FBI l’emmènera jusqu’à CBS: Tracy Spiridakos apparaîtra comme son Chicago P.D. personnage lors de l’épisode du 31 mars du FBI, a annoncé Wolf Entertainment sur Twitter. La nouvelle était accompagnée d’une photo de l’actrice aux côtés de la star du FBI Zeeko Zaki, qui incarne l’agent spécial Omar Adom «OA» Zidan.

Comme indiqué précédemment, le versement du FBI du 31 mars servira de finale de fortune pour la saison 2 en raison de la pandémie de coronavirus, qui a forcé plus de 100 spectacles à suspendre la production.

Le crossover inter-réseaux a été mis en place au cours de la journée de mercredi, lorsque Voight a temporairement réaffecté Upton de l’unité de renseignement au bureau de New York du FBI après s’être inquiété que le détective franchisse trop de lignes éthiques.

“Le personnage de Tracy est un favori des fans, et je suis extrêmement heureux de lui donner une lumière encore plus grande et de gagner de nouveaux fans en chemin avant qu’elle ne revienne à Chicago P.D.”, a déclaré le producteur exécutif Dick Wolf dans un communiqué.

L’été dernier, il a été signalé que Wolf complotait un croisement entre le FBI ou son spin-off FBI: Most Wanted et NBC’s Law & Order: SVU ou la franchise #OneChicago. Il a ensuite fait allusion à un croisement «intéressant» lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association en janvier.

Une fois de plus, Upton rend visite au FBI le mardi 31 mars prochain à 9 / 8c sur CBS.

Êtes-vous impatient de voir Upton faire équipe avec l’équipe du FBI? Frappez les commentaires avec vos pensées!

EN SAVOIR PLUS: Casting News, OneChicago

X