Crossverse Boss révèle les détails du camée coupé “ Krypton ” de Crossover

Le patron d’Arrowverse, Marc Guggenheim, a révélé de nouveaux détails sur le camée Krypton coupé de l’événement de croisement Crisis on Infinite Earths.

L’un des plus grands attraits de l’événement de croisement Arrowverse Crisis On Infinite Earths était qu’il comportait de nombreux camées de différentes itérations de nos personnages préférés de tout l’écosystème de DC Comcis. En fait, il présentait de nombreux acteurs de Superman en direct, dont Brandon Routh, Tom Welling et Tyer Hoechlin. Et si les choses s’étaient passées comme le voulait Arrowverse, Marc Guggenheim, nous aurions également vu le grand-père de Superman dans le crossover.

À l’origine, le crossover Arrowverse allait inclure Seg-El du drame Syfy DC Comics Krypton. Dans la série DC, Seg-El essaie de sauver son monde bien-aimé de Krypton de périr. Il a également le poids d’être le grand-père de Superman, bien que la série Krypton se déroule 200 ans avant que Kal-El ne prenne son envol.

Malheureusement, Krypton a été piégé par Syfy, qui n’a pas permis au crossover Arrowverse de présenter le résident de la planète emblématique, joué par l’acteur britannique Cameron Cuffe. Dans une récente interview avec le podcast Fake Nerd, le chef d’Arrowverse, Marc Guggenheim, a discuté de ce qu’aurait impliqué le camée Krypton.

“Nous allions en fait avoir Cameron jouer un aîné Kryptonien, donc nous pourrions jouer un peu vite et lâche avec continuité si nous devions le faire … Quand Alura a essentiellement attrapé Kal-El et Lois sur Argo, pour les emmener au navire, nous allaient avoir cet aîné kryptonien essentiellement hologramme avec des informations importantes sur la destruction du multivers. Donc ce truc est en fait écrit!

Avec Krypton maintenant annulé, il est décevant que nous n’ayons pas eu un bon aperçu final du Seg-El de Cameron Cuffe. Cela aurait également été époustouflant d’avoir vu Seg-El interagir avec son petit-fils Kal-El, soulignant comment le multivers pouvait être détruit. Bien que je n’aie jamais vu cette scène, c’est formidable de savoir qu’elle a été écrite et que l’intention a été définie.

Êtes-vous déçu que le crossover Arrowverse ne comportait pas de camée de Krypton? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Source: Fake Nerd