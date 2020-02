Cruise Tom Cruise a franchi une porte de huit pieds pour entrer dans la fête de Kate Hudson

Croisière Tom

L’actrice a organisé une fête pour 400 invités et Cruise, qui n’avait pas été invitée, est entrée de cette façon.

Tom Cruise est apparu sans invitation à l’une des soirées de Kate Hudson après avoir “grimpé une porte de huit pieds” pour entrer dans la fête.

Kate Hudson s’est souvenue de l’incident lors d’une apparition dans la tranche de jeudi du Ellen DeGeneres Show, quand elle et son frère Oliver ont parlé de fêtes à la maison de sa famille.

Les frères se sont souvenus avoir organisé des fêtes élaborées au domicile de leur mère, Goldie Hawn, et de leur partenaire de longue date, Kurt Russell, lorsqu’ils étaient hors de la ville, avec Oliver révélant: «Kate inviterait des gens de l’industrie et j’inviterais au riff raff. “

Expliquant que les fêtes sont devenues de plus en plus grandes, Kate a révélé que son amour d’enfance, Tom Cruise, était même apparu une fois, bien qu’il n’ait pas été invité.

«Je me souviens que j’avais cette fête avec plus de 400 personnes. Je vois quelqu’un monter une porte de 2,5 mètres dans la maison de mes parents et j’ai peur … et c’est Tom Cruise!

“Je pensais,” Oh, je ne savais pas que tu venais à ma fête! “Il est Mission: Impossible”, a-t-elle déclaré.

Au cours de la conversation, il a également avoué avoir déjà fumé du cannabis avec ses parents. Le médicament est désormais légal à Los Angeles, où réside la famille.

Lien source